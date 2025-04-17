Зеленський відреагував на російський обстріл України 17 квітня

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл у ніч проти 17 квітня. За його словами, необхідно тиснути на вбивць та допомагати життю, аби припинити війну та гарантувати мир.

Про це український лідер написав у Telegram

Реклама

Читайте також:

Обстріл України 17 квітня

Зеленський зазначив, що важка ніч була у Дніпрі. Російські окупанти завдавали ударів дронами по будинках та цивільній інфраструктурі.

Наслідки російського обстрілу Дніпра 17 квітня. Фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Дніпра 17 квітня. Фото: ДСНС

Наразі триває розбір завалів. У лікарнях Дніпра перебувають 16 поранених, а загалом постраждали 28 цивільних, у тому числі четверо дітей.

Наслідки російського обстрілу Дніпра 17 квітня. Фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Дніпра 17 квітня. Фото: ДСНС

Крім того, загарбники вбили трьох, серед них 17-річна Вероніка. Глава держави висловив співчуття рідним та близьким.

Наслідки російського обстрілу Дніпра 17 квітня. Фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Дніпра 17 квітня. Фото: ДСНС

Крім того, росіяни здійснили атаку безпілотниками на Одесу, внаслідок чого троє людей отримали поранення. У місті пошкоджені будинки, аптека та церква.

Вночі були удари авіабомб по Сумській області, а також балістика проти Харківщини й Донеччини.

"Кожен оборонний пакет партнерів для України зараз, усі форми підтримки світом нашої стійкості — це буквально захист життів. Росія кожен день і кожну ніч використовує, щоб убивати. Треба тиснути на вбивць і допомагати життю, щоб припинити цю війну та гарантувати надійний мир", — наголосив Зеленський.

Він подякував партнерам, які використовують свої можливості. Глава держави додав, що війни зупиняються силою проти агресора та силою в захисті життя.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти у Дніпрі пошкодили щонайменше 15 будинків, серед яких є студентські гуртожитки та будівлі навчального закладу.

А місцеві вночі повідомляли про серію потужних вибухів у місті. У деяких районах були перебої зі світлом.