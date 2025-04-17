Зеленський відреагував на російський обстріл України 17 квітня

Нічний обстріл України — Зеленський відреагував та показав фото
Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл у ніч проти 17 квітня. За його словами, необхідно тиснути на вбивць та допомагати життю, аби припинити війну та гарантувати мир.
Про це український лідер написав у Telegram
Обстріл України 17 квітня
Зеленський зазначив, що важка ніч була у Дніпрі. Російські окупанти завдавали ударів дронами по будинках та цивільній інфраструктурі.
Наразі триває розбір завалів. У лікарнях Дніпра перебувають 16 поранених, а загалом постраждали 28 цивільних, у тому числі четверо дітей.
Крім того, загарбники вбили трьох, серед них 17-річна Вероніка. Глава держави висловив співчуття рідним та близьким.
Крім того, росіяни здійснили атаку безпілотниками на Одесу, внаслідок чого троє людей отримали поранення. У місті пошкоджені будинки, аптека та церква.
Вночі були удари авіабомб по Сумській області, а також балістика проти Харківщини й Донеччини.
"Кожен оборонний пакет партнерів для України зараз, усі форми підтримки світом нашої стійкості — це буквально захист життів. Росія кожен день і кожну ніч використовує, щоб убивати. Треба тиснути на вбивць і допомагати життю, щоб припинити цю війну та гарантувати надійний мир", — наголосив Зеленський.
Він подякував партнерам, які використовують свої можливості. Глава держави додав, що війни зупиняються силою проти агресора та силою в захисті життя.
Нагадаємо, окупанти у Дніпрі пошкодили щонайменше 15 будинків, серед яких є студентські гуртожитки та будівлі навчального закладу.
А місцеві вночі повідомляли про серію потужних вибухів у місті. У деяких районах були перебої зі світлом.
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