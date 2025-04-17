У результаті атаки на Дніпро на цей момент відомо про двох загиблих та 28 постраждалих, серед яких є діти

Кількість жертв та результат удару по Дніпру — подробиці та фото
За повідомленням мера Дніпра Бориса Філатова, кількість жертв атаки російських окупантів на Дніпро збільшилась. Зараз триває ліквідація наслідків атаки РФ, а медики надають допомогу людям.
Про це Філатов повідомив у своєму Telegram.
Яка інформація на цей час
Борис Філатов повідомив, що на цей час медики та рятувальники нарахували 28 постраждалих через масовану атаку "Шахедів" на місто. Голова Дніпропетровської ОВА проінформував, що дві жінки загинули. Серед жертв удару окупантів є діти — 9 місячна дівчинка, та хлопчики 6 та 11 років.
Мер Дніпра повідомив, що у різних районах міста зараз триває ліквідація наслідків ворожих ударів. Залучено велику кількість важкої комунальної техніки.
Пошкоджено щонайменше 15 будинків, серед яких студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства. Обстеження постраждалих районів триватиме до ранку.
Як ми повідомляли, 16 квітня пізно ввечері у Дніпрі пролунало понад 10 вибухів. Росіяни атакували місто дронами.
Також стало відомо, що мер міста, Борис Філатов, емоційно відреагував на обстріли Дніпра, побажавши росіянам повиздихати. Також Філатов розкритикував Трампа.
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