У результаті атаки на Дніпро на цей момент відомо про двох загиблих та 28 постраждалих, серед яких є діти

Пошкоджені машини внаслідок удару по Дніпру. Фото: Дніпропетровська ОВА

За повідомленням мера Дніпра Бориса Філатова, кількість жертв атаки російських окупантів на Дніпро збільшилась. Зараз триває ліквідація наслідків атаки РФ, а медики надають допомогу людям.

Про це Філатов повідомив у своєму Telegram.

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Мешканці біля будинку, що постраждав в результаті атаки РФ. Фото: Дніпропетровська ОВА

Борис Філатов повідомив, що на цей час медики та рятувальники нарахували 28 постраждалих через масовану атаку "Шахедів" на місто. Голова Дніпропетровської ОВА проінформував, що дві жінки загинули. Серед жертв удару окупантів є діти — 9 місячна дівчинка, та хлопчики 6 та 11 років.

Пошкоджений фасад будинку в результаті атаки "Шахедів". Фото: Дніпропетровська ОВА

Мер Дніпра повідомив, що у різних районах міста зараз триває ліквідація наслідків ворожих ударів. Залучено велику кількість важкої комунальної техніки.

Рятувальники на місці атаки дронів РФ. Фото: Дніпропетровська ОВА

Пошкоджено щонайменше 15 будинків, серед яких студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства. Обстеження постраждалих районів триватиме до ранку.

Як ми повідомляли, 16 квітня пізно ввечері у Дніпрі пролунало понад 10 вибухів. Росіяни атакували місто дронами.

Також стало відомо, що мер міста, Борис Філатов, емоційно відреагував на обстріли Дніпра, побажавши росіянам повиздихати. Також Філатов розкритикував Трампа.