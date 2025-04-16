У Дніпрі збільшилась кількість постраждалих від атаки РФ

Збільшилась кількість жертв після атаки на Дніпро — що відомо
Після сьогоднішньої атаки на Дніпро кількість жертв продовжує збільшуватись. Вже відомо про двох загиблих.
Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Що відомо на цей момент
За інформацією очільника ОВА, зараз поступила інформація про двох загиблих. Це молода дівчина та жінка старшого віку.
Після атаки російських окупантів на місто рятувальники та медики вже нарахували 16 постраждалих. Серед них 9-місячна дівчинка. На щастя, її стан задовільний. Лікарі надали допомогу на місці.
Окрім немовляти отримали поранення двоє дітей — хлопці 6 та 11 років. Їх стан задовільний, а медики доставили до лікарні ще п'ятьох містян.
Як ми повідомляли, 16 квітня пізно ввечері у Дніпрі пролунало понад 10 вибухів. Росіяни атакували місто дронами.
Також стало відомо, що мер міста, Борис Філатов, емоційно відреагував на обстріли Дніпра, побажавши росіянам повиздихати. Також Філатов розкритикував Трампа.
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