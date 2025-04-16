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Збільшилась кількість жертв після атаки на Дніпро — що відомо

16 квітня 2025 23:38
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
У Дніпрі збільшилась кількість постраждалих від атаки РФ
Рятувальники ДСНС розгрібають завали на місці атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС України
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Після сьогоднішньої атаки на Дніпро кількість жертв продовжує збільшуватись. Вже відомо про двох загиблих.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Повідомлення Сергія Лисака. Фото: Скриншот 

За інформацією очільника ОВА, зараз поступила інформація про двох загиблих. Це молода дівчина та жінка старшого віку.

Після атаки російських окупантів на місто рятувальники та медики вже нарахували 16 постраждалих. Серед них 9-місячна дівчинка. На щастя, її стан задовільний. Лікарі надали допомогу на місці.

Окрім немовляти отримали поранення двоє дітей — хлопці 6 та 11 років. Їх стан задовільний, а медики доставили до лікарні ще п'ятьох містян.

Як ми повідомляли, 16 квітня пізно ввечері у Дніпрі пролунало понад 10 вибухів. Росіяни атакували місто дронами.

Також стало відомо, що мер міста, Борис Філатов, емоційно відреагував на обстріли Дніпра, побажавши росіянам повиздихати. Також Філатов розкритикував Трампа. 

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