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Увеличилось количество жертв после атаки на Днепр — что известно

16 апреля 2025 23:38
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В Днепре увеличилось количество пострадавших от атаки РФ
Спасатели ГСЧС разгребают завалы на месте атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

После сегодняшней атаки на Днепр количество жертв продолжает увеличиваться. Уже известно о двух погибших.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

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Сообщение Сергея Лысака. Фото: Скриншот

По информации главы ОГА, сейчас поступила информация о двух погибших. Это молодая девушка и женщина старшего возраста.

После атаки российских оккупантов на город спасатели и медики уже насчитали 16 пострадавших. Среди них 9-месячная девочка. К счастью, ее состояние удовлетворительное. Врачи оказали помощь на месте.

Кроме младенца получили ранения двое детей - ребята 6 и 11 лет. Их состояние удовлетворительное, а медики доставили в больницу еще пятерых горожан.

Как мы сообщали, 16 апреля поздно вечером в Днепре прогремело более 10 взрывов. Россияне атаковали город дронами.

Также стало известно, что мэр города, Борис Филатов, эмоционально отреагировал на обстрелы Днепра, пожелав россиянам здохнуть. Также Филатов раскритиковал Трампа.

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