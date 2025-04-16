В Днепре увеличилось количество пострадавших от атаки РФ

Увеличилось количество жертв после атаки на Днепр — что известно
После сегодняшней атаки на Днепр количество жертв продолжает увеличиваться. Уже известно о двух погибших.
Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Что известно на данный момент
По информации главы ОГА, сейчас поступила информация о двух погибших. Это молодая девушка и женщина старшего возраста.
После атаки российских оккупантов на город спасатели и медики уже насчитали 16 пострадавших. Среди них 9-месячная девочка. К счастью, ее состояние удовлетворительное. Врачи оказали помощь на месте.
Кроме младенца получили ранения двое детей - ребята 6 и 11 лет. Их состояние удовлетворительное, а медики доставили в больницу еще пятерых горожан.
Как мы сообщали, 16 апреля поздно вечером в Днепре прогремело более 10 взрывов. Россияне атаковали город дронами.
Также стало известно, что мэр города, Борис Филатов, эмоционально отреагировал на обстрелы Днепра, пожелав россиянам здохнуть. Также Филатов раскритиковал Трампа.
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