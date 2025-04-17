В результате атаки на Днепр на данный момент известно о двух погибших и 28 пострадавших, среди которых есть дети

Поврежденные машины в результате удара по Днепру. Фото: Днепропетровская ОГА

По сообщению мэра Днепра Бориса Филатова, количество жертв атаки российских оккупантов на Днепр увеличилось. Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки РФ, а медики оказывают помощь людям.

Об этом Филатов сообщил в своем Telegram.

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Какая информация на данный момент

Жители возле дома, пострадавшего в результате атаки РФ. Фото: Днепропетровская ОГА

Борис Филатов сообщил, что на данный момент медики и спасатели насчитали 28 пострадавших из-за массированной атаки "Шахедов" на город. Председатель Днепропетровской ОГА проинформировал, что две женщины погибли. Среди жертв удара оккупантов есть дети - 9 месячная девочка, и мальчики 6 и 11 лет.

Поврежденный фасад дома в результате атаки "Шахедов". Фото: Днепропетровская ОГА

Мэр Днепра сообщил, что в разных районах города сейчас продолжается ликвидация последствий вражеских ударов. Привлечено большое количество тяжелой коммунальной техники.

Спасатели на месте атаки дронов РФ. Фото: Днепропетровская ОГА

Повреждены по меньшей мере 15 домов, среди которых студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия. Обследование пострадавших районов продлится до утра.

Как мы сообщали, 16 апреля поздно вечером в Днепре прогремело более 10 взрывов. Россияне атаковали город дронами.

Также стало известно, что мэр города, Борис Филатов, эмоционально отреагировал на обстрелы Днепра, пожелав россиянам здохнуть. Также Филатов раскритиковал Трампа.