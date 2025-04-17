Зеленский отреагировал на российский обстрел Украины 17 апреля

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский обстрел в ночь на 17 апреля. По его словам, необходимо давить на убийц и помогать жизни, чтобы прекратить войну и гарантировать мир.

Об этом украинский лидер написал в Telegram

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Обстрел Украины 17 апреля

Зеленский отметил, что тяжелая ночь была в Днепре. Российские оккупанты наносили удары дронами по домам и гражданской инфраструктуре.

Последствия российского обстрела Днепра 17 апреля. Фото: ГСЧС

Последствия российского обстрела Днепра 17 апреля. Фото: ГСЧС

Сейчас продолжается разбор завалов. В больницах Днепра находится 16 раненых, а всего пострадали 28 гражданских, в том числе четверо детей.

Последствия российского обстрела Днепра 17 апреля. Фото: ГСЧС

Последствия российского обстрела Днепра 17 апреля. Фото: ГСЧС

Кроме того, захватчики убили троих, среди них 17-летняя Вероника. Глава государства выразил соболезнования родным и близким.

Последствия российского обстрела Днепра 17 апреля. Фото: ГСЧС

Последствия российского обстрела Днепра 17 апреля. Фото: ГСЧС

Кроме того, россияне совершили атаку беспилотниками на Одессу, в результате чего три человека получили ранения. В городе повреждены дома, аптека и церковь.

Ночью были удары авиабомб по Сумской области, а также баллистика против Харьковщины и Донетчины.

"Каждый оборонный пакет партнеров для Украины сейчас, все формы поддержки миром нашей устойчивости — это буквально защита жизней. Россия каждый день и каждую ночь использует, чтобы убивать. Надо давить на убийц и помогать жизни, чтобы прекратить эту войну и гарантировать надежный мир", — подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил партнеров, которые используют свои возможности. Глава государства добавил, что войны останавливаются силой против агрессора и силой в защите жизни.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты в Днепре повредили по меньшей мере 15 домов, среди которых есть студенческие общежития и здания учебного заведения.

А местные ночью сообщали о серии мощных взрывов в городе. В некоторых районах были перебои со светом.