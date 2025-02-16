Атака на Украину 16 февраля — сколько беспилотников сбила ПВО

Оккупанты били по Украине дронами и ракетами — сколько сбила ПВО
В ночь на 16 февраля российские оккупанты выпустили по Украине 143 ударных беспилотника. Более половины дронов сбила противовоздушная оборона, еще часть — локально потеряны.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в воскресенье, 16 февраля.
Сколько дронов ночью сбили над Украиной
Как отмечают в ВС, враг атаковал Украину 143 ударными "шахедами" и беспилотниками-имитаторами различных типов. Оккупанты выпустили дроны с трех направлений. Кроме того, атаковали Одесскую область двумя баллистическими ракетами.
"Сбито 95 вражеских БпЛА, 46 беспилотников — не достигли целей (локационно потеряны)", — сообщают в ПС.
В результате российской атаки пострадали Киевская, Сумская, Николаевская и Одесская области. Вражеские дроны сбивали в таких областях:
- Харьковской,
- Полтавской,
- Сумской,
- Черниговской,
- Черкасской,
- Киевской,
- Житомирской,
- Хмельницкой,
- Днепропетровской,
- Николаевской.
Напомним, ночью 16 февраля оккупанты выпустили ударные БпЛА по Николаеву. Известно об одном человеке, который пострадал в результате атаки.
Наступление россиян на Покровском направлении замедлилось в течение последних двух недель. В Институте изучения войны объяснили причину этого.
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