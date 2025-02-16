Атака на Україну 16 лютого — скільки безпілотників збила ППО

Окупанти били по Україні дронами й ракетами — скільки збила ППО
В ніч проти 16 лютого російські окупати випустили по Україні 143 ударних безпілотники. Понад половину дронів збила протиповітряна оборона, ще частина — локаційно втрачені.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в неділю, 16 лютого.
Скільки дронів вночі збили над Україною
Як зазначають в ПС, ворог атакував Україні 143 ударними "шахедами" та безпілотниками-імітаторами різних типів. Окупанти випустили дрони з трьох напрямків. Крім того, атакували Одещину двома балістичними ракетами.
"Збито 95 ворожих БпЛА, 46 безпілотників — не досягли цілей (локаційно втрачені)", — повідомляють у ПС.
Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Сумщина, Миколаївщина та Одещина. Ворожі дрони збивали у таких областях:
- Харківській,
- Полтавській,
- Сумській,
- Чернігівській,
- Черкаській,
- Київській,
- Житомирській,
- Хмельницькій,
- Дніпропетровській,
- Миколаївській.
Нагадаємо, вночі 16 лютого окупанти випустили ударні БпЛА по Миколаєву. Відомо про одну людину, яка постраждала внаслідок атаки.
Наступ росіян на Покровському напрямку сповільнився протягом останніх двох тижнів. В Інституті вивчення війни пояснили причину цього.
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