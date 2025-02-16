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Окупанти били по Україні дронами й ракетами — скільки збила ППО

16 лютого 2025 09:42
Ольга Антоновська - редактор
Атака на Україну 16 лютого — скільки безпілотників збила ППО
Українські військові збивають ворожі цілі. Фото: Генштаб ЗСУ
Ольга Антоновська - редактор

В ніч проти 16 лютого російські окупати випустили по Україні 143 ударних безпілотники. Понад половину дронів збила протиповітряна оборона, ще частина — локаційно втрачені.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в неділю, 16 лютого.

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Як зазначають в ПС, ворог атакував Україні 143 ударними "шахедами" та безпілотниками-імітаторами різних типів. Окупанти випустили дрони з трьох напрямків. Крім того, атакували Одещину двома балістичними ракетами.

"Збито 95 ворожих БпЛА, 46 безпілотників — не досягли цілей (локаційно втрачені)", — повідомляють у ПС.

Атака дронами 16 лютого — скільки БпЛА збили
Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Сумщина, Миколаївщина та Одещина. Ворожі дрони збивали у таких областях:

  • Харківській,
  • Полтавській,
  • Сумській,
  • Чернігівській,
  • Черкаській,
  • Київській,
  • Житомирській,
  • Хмельницькій,
  • Дніпропетровській,
  • Миколаївській.

Нагадаємо, вночі 16 лютого окупанти випустили ударні БпЛА по Миколаєву. Відомо про одну людину, яка постраждала внаслідок атаки.

Наступ росіян на Покровському напрямку сповільнився протягом останніх двох тижнів. В Інституті вивчення війни пояснили причину цього.

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