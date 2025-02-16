Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Через атаку по Миколаєву сталася пожежа — постраждала людина arrow

Через атаку по Миколаєву сталася пожежа — постраждала людина

16 лютого 2025 07:26
Ольга Антоновська - редактор
Обстріл Миколаєва 16 лютого — внаслідок атаки постраждала людина
Рятувальник гасить пожежу на місці обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС
Ольга Антоновська - редактор

Росіяни в ніч проти 16 лютого атакували Миколаїв ударними безпілотниками. Через обстріл постраждала людина.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Миколаєва

За словами Кіма, внаслідок атаки "шахедами" вночі у Миколаєві виникла пожежа. Через атаку постраждала одна людина.

Наслідки обстрілу Миколаєва 16 лютого
Повідомлення Віталія Кіма. Фото: скриншот

Росіяни вночі масовано атакували Україну "шахедами". У Повітряних силах ЗСУ попереджали про безпілотники у напрямку Миколаєва перед тим, як у місті пролунали вибухи. Загроза застосування ударних дронів була й для інших регіонів.

Нічна атака по Україні дронами
Повідомлення ПС ЗСУ про рух "шахедів". Фото: скриншот

Нагадаємо, днями у центрі Миколаєва жінка з вибухівкою підірвалася біля військових. Один військовий та сама виконавиця загинула, є поранені.

У мережі з'явилась інформація про те, що жінка, яка підірвалась у Миколаєві, мала сина військового. У Центрі протидії дезінформації прокоментували це.

безпілотники Миколаїв обстріли дрони війна в Україні атака
Реклама
Реклама
Реклама