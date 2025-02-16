Обстріл Миколаєва 16 лютого — внаслідок атаки постраждала людина

Через атаку по Миколаєву сталася пожежа — постраждала людина
Росіяни в ніч проти 16 лютого атакували Миколаїв ударними безпілотниками. Через обстріл постраждала людина.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.
Наслідки обстрілу Миколаєва
За словами Кіма, внаслідок атаки "шахедами" вночі у Миколаєві виникла пожежа. Через атаку постраждала одна людина.
Росіяни вночі масовано атакували Україну "шахедами". У Повітряних силах ЗСУ попереджали про безпілотники у напрямку Миколаєва перед тим, як у місті пролунали вибухи. Загроза застосування ударних дронів була й для інших регіонів.
Нагадаємо, днями у центрі Миколаєва жінка з вибухівкою підірвалася біля військових. Один військовий та сама виконавиця загинула, є поранені.
У мережі з'явилась інформація про те, що жінка, яка підірвалась у Миколаєві, мала сина військового. У Центрі протидії дезінформації прокоментували це.
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