Обстріл Миколаєва 16 лютого — внаслідок атаки постраждала людина

Рятувальник гасить пожежу на місці обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Росіяни в ніч проти 16 лютого атакували Миколаїв ударними безпілотниками. Через обстріл постраждала людина.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.

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За словами Кіма, внаслідок атаки "шахедами" вночі у Миколаєві виникла пожежа. Через атаку постраждала одна людина.

Повідомлення Віталія Кіма. Фото: скриншот

Росіяни вночі масовано атакували Україну "шахедами". У Повітряних силах ЗСУ попереджали про безпілотники у напрямку Миколаєва перед тим, як у місті пролунали вибухи. Загроза застосування ударних дронів була й для інших регіонів.

Повідомлення ПС ЗСУ про рух "шахедів". Фото: скриншот

Нагадаємо, днями у центрі Миколаєва жінка з вибухівкою підірвалася біля військових. Один військовий та сама виконавиця загинула, є поранені.

У мережі з'явилась інформація про те, що жінка, яка підірвалась у Миколаєві, мала сина військового. У Центрі протидії дезінформації прокоментували це.