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Из-за атаки по Николаеву произошел пожар — пострадал человек

16 февраля 2025 07:26
Ольга Антоновская - редактор
Обстрел Николаева 16 февраля — в результате атаки пострадал человек
Спасатель на месте обстрела. Фото: ГСЧС
Ольга Антоновская - редактор

Россияне в ночь на 16 февраля атаковали Николаев ударными беспилотниками. Из-за обстрела пострадал человек.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

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Последствия обстрела Николаева

По словам Кима, в результате атаки "шахедами" ночью в Николаеве возник пожар. Из-за атаки пострадал один человек.

Наслідки обстрілу Миколаєва 16 лютого
Сообщение Виталия Кима. Фото: скриншот

Россияне ночью массированно атаковали Украину "шахедами". В Воздушных силах ВСУ предупреждали о беспилотниках в направлении Николаева перед тем, как в городе прогремели взрывы. Угроза применения ударных дронов была и для других регионов.

Нічна атака по Україні дронами
Сообщение ВС ВСУ о движении "шахедов". Фото: скриншот
Рятувальник в Миколаєві на місці обстрілу
Спасатель на месте обстрела. Фото: ГСЧС
Наслідки атаки дронами на Миколаїв 16 лютого
Спасатели тушат пожар в Николаеве. Фото: ГСЧС
Наслідки обстрілу Миколаєва 16 лютого
Бойцы Государственной службы чрезвычайных ситуаций на месте обстрела. Фото: ГСЧС
Обстріл Миколаєва 16 лютого — які наслідки
Спасатель на месте атаки в Николаеве. Фото: ГСЧС
Наслідки обстрілу Миколаєва 16 лютого
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС

Напомним, на днях в центре Николаева женщина со взрывчаткой подорвалась возле военных. Один военный и сама исполнительница погибла, есть раненые.

В сети появилась информация о том, что женщина, которая подорвалась в Николаеве, имела сына военного. В Центре противодействия дезинформации прокомментировали это.

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