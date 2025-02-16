Обстрел Николаева 16 февраля — в результате атаки пострадал человек

Из-за атаки по Николаеву произошел пожар — пострадал человек
Россияне в ночь на 16 февраля атаковали Николаев ударными беспилотниками. Из-за обстрела пострадал человек.
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.
Последствия обстрела Николаева
По словам Кима, в результате атаки "шахедами" ночью в Николаеве возник пожар. Из-за атаки пострадал один человек.
Россияне ночью массированно атаковали Украину "шахедами". В Воздушных силах ВСУ предупреждали о беспилотниках в направлении Николаева перед тем, как в городе прогремели взрывы. Угроза применения ударных дронов была и для других регионов.
Напомним, на днях в центре Николаева женщина со взрывчаткой подорвалась возле военных. Один военный и сама исполнительница погибла, есть раненые.
В сети появилась информация о том, что женщина, которая подорвалась в Николаеве, имела сына военного. В Центре противодействия дезинформации прокомментировали это.
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