Обстрелы Запорожской области за сутки — один человек погиб, еще трое ранены

Оккупанты атаковали Запорожскую область — есть погибшие и раненые
В течение суток российская армия нанесла более 700 ударов по населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских ударов погиб один человек, еще трое получили ранения.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в воскресенье, 2 ноября.
Последствия российских атак по Запорожской области
В Запорожской области и Пологовском районе в целом зафиксировано 753 атаки по 18 населенным пунктам.
Российские войска нанесли авиаудары по нескольким громадам, одновременно массированно использовали беспилотники — около 496 аппаратов различной модификации, преимущественно FPV, — а также обстреливали территории из реактивных систем залпового огня и артиллерии.
В результате атак один человек погиб, еще трое получили ранения.
На местах зафиксировано 37 сообщений о поврежденных жилых домах, объектах инфраструктуры и автомобилях.
Напомним, в результате атаки на Днепропетровщину погибли четыре человека, среди которых двое детей.
А также стало известно, что в Херсоне оккупанты нанесли удар дроном по спасателям во время ликвидации пожара.
