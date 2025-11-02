Обстрелы Запорожской области за сутки — один человек погиб, еще трое ранены

Последствия удара РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС

В течение суток российская армия нанесла более 700 ударов по населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских ударов погиб один человек, еще трое получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в воскресенье, 2 ноября.

Последствия российских атак по Запорожской области

В Запорожской области и Пологовском районе в целом зафиксировано 753 атаки по 18 населенным пунктам.

Российские войска нанесли авиаудары по нескольким громадам, одновременно массированно использовали беспилотники — около 496 аппаратов различной модификации, преимущественно FPV, — а также обстреливали территории из реактивных систем залпового огня и артиллерии.

Разрушенный в результате удара РФ дом. Фото: Запорожская ОГА

В результате атак один человек погиб, еще трое получили ранения.

На местах зафиксировано 37 сообщений о поврежденных жилых домах, объектах инфраструктуры и автомобилях.

Напомним, в результате атаки на Днепропетровщину погибли четыре человека, среди которых двое детей.

А также стало известно, что в Херсоне оккупанты нанесли удар дроном по спасателям во время ликвидации пожара.