Обстріли Запорізької області за добу — одна людина загинула, ще троє поранені

Наслідки удару РФ. Ілюстративне фото: ДСНС

Протягом доби російська армія завдала понад 700 ударів по населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих ударів загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у неділю, 2 листопада.

Наслідки російських атак по Запорізькій області

У Запорізькій області та Пологівському районі загалом зафіксовано 753 атаки по 18 населених пунктах.

Російські війська завдали авіаударів по кількох громадах, одночасно масовано використали безпілотники — близько 496 апаратів різної модифікації, переважно FPV, — а також обстрілювали території з реактивних систем залпового вогню та артилерії.

Зруйнований внаслідок удару РФ будинок. Фото: Запорізька ОВА

Внаслідок атак одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

На місцях зафіксовано 37 повідомлень про пошкоджені житлові будинки, об’єкти інфраструктури та автомобілі.

Нагадаємо, внаслідок атаки на Дніпропетровщину загинуло четверо людей, серед яких двоє дітей.

А також стало відомо, що у Херсоні окупанти завдали удару дроном по рятувальниках під час ліквідації пожежі.