Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Окупанти атакували Запорізьку область — є загиблі та поранені

Окупанти атакували Запорізьку область — є загиблі та поранені

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 09:24
Оновлено: 09:37
Обстріли Запорізької області за добу — одна людина загинула, ще троє поранені
Наслідки удару РФ. Ілюстративне фото: ДСНС

Протягом доби російська армія завдала понад 700 ударів по населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих ударів загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у неділю, 2 листопада.

Реклама
Читайте також:

Наслідки російських атак по Запорізькій області

У Запорізькій області та Пологівському районі загалом зафіксовано 753 атаки по 18 населених пунктах.

Російські війська завдали авіаударів по кількох громадах, одночасно масовано використали безпілотники — близько 496 апаратів різної модифікації, переважно FPV, — а також обстрілювали території з реактивних систем залпового вогню та артилерії.

Обстріл Запорізької області 1-2 листопада
Зруйнований внаслідок удару РФ будинок. Фото: Запорізька ОВА

Внаслідок атак одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

На місцях зафіксовано 37 повідомлень про пошкоджені житлові будинки, об’єкти інфраструктури та автомобілі.

Нагадаємо, внаслідок атаки на Дніпропетровщину загинуло четверо людей, серед яких двоє дітей.

А також стало відомо, що у Херсоні окупанти завдали удару дроном по рятувальниках під час ліквідації пожежі.

Запорізька область обстріли війна в Україні загиблі постраждалі
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації