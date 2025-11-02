Обстріл Дніпропетровщини 1 листопада — у Самарівському районі загинули двоє дітей

Наслідки удару по Дніпропетровщині. Фото: ДСНС

Кількість жертв ворожої атаки на Самарівський район на Дніпропетровщині зросла. Серед загиблих двоє дітей віком 11 і 14 років.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Внаслідок ворожої атаки на Самарівський район загинули четверо людей. Серед них — двоє дітей, хлопчики 11 та 14 років.

Окрім того, під ударом окупантів опинилися й інші районі області. По Дубовиківській громаді Синельниківського району російські війська завдали удару за допомогою ударного безпілотника. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, пошкоджено п'ять приватних будинків, господарська споруда та літня кухня.

У Васильківській громаді руйнувань зазнала місцева інфраструктура. В Павлоградському районі ворожі безпілотники пошкодили цивільні об'єкти та легковий автомобіль.

Зруйнований будинок внаслідок атаки на Нікопольщину. Фото: Дніпропетровська ОВА

Також під обстріли й атаки FPV-дронів потрапила Нікопольщина — райцентр, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Окупанти відкривали артилерійський вогонь, через що було пошкоджено магазин і приватний будинок. За уточненими даними, від обстрілу Нікополя, що стався минулого вечора, постраждало місцеве житло.

За інформацією Повітряного командування, українські оборонці збили над областю сім ворожих безпілотників.

