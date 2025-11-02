Відео
Україна
Відео

Головна Армія Удар РФ по Дніпропетровщині забрав життя двох дітей

Удар РФ по Дніпропетровщині забрав життя двох дітей

Дата публікації: 2 листопада 2025 08:57
Оновлено: 09:08
Обстріл Дніпропетровщини 1 листопада — у Самарівському районі загинули двоє дітей
Наслідки удару по Дніпропетровщині. Фото: ДСНС

Кількість жертв ворожої атаки на Самарівський район на Дніпропетровщині зросла. Серед загиблих двоє дітей віком 11 і 14 років.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Читайте також:

Армія РФ завдала масованого удару по Дніпропетровщині

Внаслідок ворожої атаки на Самарівський район загинули четверо людей. Серед них — двоє дітей, хлопчики 11 та 14 років.

Окрім того, під ударом окупантів опинилися й інші районі області. По Дубовиківській громаді Синельниківського району російські війська завдали удару за допомогою ударного безпілотника. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, пошкоджено п'ять приватних будинків, господарська споруда та літня кухня.

У Васильківській громаді руйнувань зазнала місцева інфраструктура. В Павлоградському районі ворожі безпілотники пошкодили цивільні об'єкти та легковий автомобіль.

Обстріл Дніпропетровщини 2 листопада
Зруйнований будинок внаслідок атаки на Нікопольщину. Фото: Дніпропетровська ОВА

Також під обстріли й атаки FPV-дронів потрапила Нікопольщина — райцентр, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Окупанти відкривали артилерійський вогонь, через що було пошкоджено магазин і приватний будинок. За уточненими даними, від обстрілу Нікополя, що стався минулого вечора, постраждало місцеве житло.

За інформацією Повітряного командування, українські оборонці збили над областю сім ворожих безпілотників.

Раніше стало відомо, що у Херсоні військові РФ атакували українських рятувальників під час гасіння пожежі.

А також стало відомо, окупанти завдали удару по автобусу та цивільному авто на Сумщині.

діти Дніпропетровська область обстріли війна в Україні загиблі
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
