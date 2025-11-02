Обстрел Днепропетровщины 1 ноября — в Самаровском районе погибли двое детей

Последствия удара по Днепропетровщине. Фото: ГСЧС

Количество жертв вражеской атаки на Самаровский район Днепропетровской области возросло. Среди погибших двое детей в возрасте 11 и 14 лет.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

В результате вражеской атаки на Самаровский район погибли четыре человека. Среди них — двое детей, мальчики 11 и 14 лет.

Кроме того, под ударом оккупантов оказались и другие районе области. По Дубовиковской громаде Синельниковского района российские войска нанесли удар с помощью ударного беспилотника. В результате атаки вспыхнул пожар, повреждены пять частных домов, хозяйственная постройка и летняя кухня.

В Васильковской громаде разрушениям подверглась местная инфраструктура. В Павлоградском районе вражеские беспилотники повредили гражданские объекты и легковой автомобиль.

Разрушенный дом в результате атаки на Никопольщину. Фото: Днепропетровская ОГА

Также под обстрелы и атаки FPV-дронов попала Никопольщина — райцентр, Покровская, Марганецкая и Червоногригорьевская громады. Оккупанты открывали артиллерийский огонь, из-за чего были повреждены магазин и частный дом. По уточненным данным, от обстрела Никополя, произошедшего минувшим вечером, пострадало местное жилье.

По информации Воздушного командования, украинские защитники сбили над областью семь вражеских беспилотников.

