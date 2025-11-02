Обстрел Днепропетровщины 1 ноября — в Самаровском районе погибли двое детей

Удар РФ по Днепропетровской области унес жизни двух детей
Количество жертв вражеской атаки на Самаровский район Днепропетровской области возросло. Среди погибших двое детей в возрасте 11 и 14 лет.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.
Армия РФ нанесла массированный удар по Днепропетровской области
В результате вражеской атаки на Самаровский район погибли четыре человека. Среди них — двое детей, мальчики 11 и 14 лет.
Кроме того, под ударом оккупантов оказались и другие районе области. По Дубовиковской громаде Синельниковского района российские войска нанесли удар с помощью ударного беспилотника. В результате атаки вспыхнул пожар, повреждены пять частных домов, хозяйственная постройка и летняя кухня.
В Васильковской громаде разрушениям подверглась местная инфраструктура. В Павлоградском районе вражеские беспилотники повредили гражданские объекты и легковой автомобиль.
Также под обстрелы и атаки FPV-дронов попала Никопольщина — райцентр, Покровская, Марганецкая и Червоногригорьевская громады. Оккупанты открывали артиллерийский огонь, из-за чего были повреждены магазин и частный дом. По уточненным данным, от обстрела Никополя, произошедшего минувшим вечером, пострадало местное жилье.
По информации Воздушного командования, украинские защитники сбили над областью семь вражеских беспилотников.
Ранее стало известно, что в Херсоне военные РФ атаковали украинских спасателей во время тушения пожара.
А также стало известно, оккупанты нанесли удар по автобусу и гражданскому авто на Сумщине.
Читайте Новини.LIVE!