Оккупанты сбросили взрывчатку на ребенка в Херсонской области

Россия атаковала с дрона ребенка на Херсонщине — какое состояние
Российские оккупанты в субботу, 23 августа, атаковали с дрона ребенка в Новорайске Херсонской области. Речь идет о 15-летнем парне.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.
Атака оккупантов на ребенка
Прокудин сообщил, что атака произошла около 11:30. Оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на 15-летнего парня.
Подросток получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также обломочное ранение бедра.
"Сейчас он — в больнице. Медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести", — добавил Прокудин.
Напомним, 23 августа оккупанты ударили дроном по микроавтобусу в Днепропетровской области. В результате обстрела погиб мужчина.
А в ночь на 23 августа захватчики массированно атаковали Конотоп Сумской области. Городской голова Артем Семенихин рассказал детали.
