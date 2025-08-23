Оккупанты сбросили взрывчатку на ребенка в Херсонской области

Спасатель. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в субботу, 23 августа, атаковали с дрона ребенка в Новорайске Херсонской области. Речь идет о 15-летнем парне.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

Атака оккупантов на ребенка

Прокудин сообщил, что атака произошла около 11:30. Оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на 15-летнего парня.

Подросток получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также обломочное ранение бедра.

"Сейчас он — в больнице. Медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести", — добавил Прокудин.

Пост Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, 23 августа оккупанты ударили дроном по микроавтобусу в Днепропетровской области. В результате обстрела погиб мужчина.

А в ночь на 23 августа захватчики массированно атаковали Конотоп Сумской области. Городской голова Артем Семенихин рассказал детали.