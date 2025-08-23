Окупанти скинули вибухівку на дитину в Херсонській області

Рятувальник. Фото: ДСНС

Російські окупанти у суботу, 23 серпня, атакували з дрона дитину у Новорайську Херсонської області. Йдеться про 15-річного хлопця.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

Атака окупантів на дитину

Прокудін повідомив, що атака сталася близько 11:30. Окупанти скинули вибухівку з безпілотника на 15-річного хлопця.

Підліток отримав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення стегна.

"Нині він — у лікарні. Медики оцінюють стан потерпілого як середньої тяжкості", — додав Прокудін.

Допис Прокудіна. Фото: скриншот

