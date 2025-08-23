Окупанти скинули вибухівку на дитину в Херсонській області

Окупанти атакували з дрона дитину на Херсонщині — який стан
Російські окупанти у суботу, 23 серпня, атакували з дрона дитину у Новорайську Херсонської області. Йдеться про 15-річного хлопця.
Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.
Атака окупантів на дитину
Прокудін повідомив, що атака сталася близько 11:30. Окупанти скинули вибухівку з безпілотника на 15-річного хлопця.
Підліток отримав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення стегна.
"Нині він — у лікарні. Медики оцінюють стан потерпілого як середньої тяжкості", — додав Прокудін.
Нагадаємо, 23 серпня окупанти вдарили дроном по мікроавтобусу на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу загинув чоловік.
А у ніч проти 23 серпня загарбники масовано атакували Конотоп на Сумщині. Міський голова Артем Семеніхін розповів деталі.
