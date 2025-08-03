Российские обстрелы Херсона 3 августа — есть попадания в районе моста

Поврежденный мост в результате российского обстрела Херсона. Фото: кадр из видео

Российские оккупанты в течение утра 3 августа массированно атакуют Херсон. В результате обстрелов есть раненые среди местных жителей.

Об этом сообщили пресс-служба Херсонской областной военной администрации и начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Обстрелы Херсона 3 августа

Около 05:30 российские оккупанты атаковали Корабельный район города. В результате обстрела пострадала 52-летняя женщина, у которой диагностировали контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. В момент ударов она находилась дома.

А около 06:30 захватчики атаковали Днепровский район из артиллерии. Армия противника ранила 69-летнего мужчину. Он получил взрывную травму, осколочные ранения ноги и головы.

"Из-за "прилетов" повреждены дома в Корабельном районе. В частности, серьезным разрушениям подвергся дом, в котором живет пожилая херсонка. Чудом женщина не пострадала", — рассказал Прокудин.

По его словам, под ударами также оказался рынок в центре города. Враг повредил там торговые точки.

Попадание в районе моста

Впоследствии оккупанты снова ударили по Херсону из авиации. По предварительной информации, зафиксировано попадание в районе моста.

"Информация о пострадавших и повреждениях устанавливается", — добавил Прокудин.

Посты Прокудина и Херсонской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, 3 августа оккупанты атаковали Донецкую область. Захватчики убили пятерых местных жителей.

А 2 августа оккупанты ударили по Сумской области ударными дронами. В результате обстрела погиб ребенок, еще один — получил ранения.