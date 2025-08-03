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Головна Армія Окупанти атакують Херсон — є влучання в районі мосту

Окупанти атакують Херсон — є влучання в районі мосту

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 12:26
Російські обстріли Херсона 3 серпня — є влучання в районі мосту
Пошкоджений міст внаслідок російського обстрілу Херсона. Фото: кадр з відео

Російські окупанти протягом ранку 3 серпня масовано атакують Херсон. Внаслідок обстрілів є поранені серед місцевих жителів.

Про це повідомили пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації та начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Обстріли Херсона 3 серпня

Близько 05:30 російські окупанти атакували Корабельний район міста. Внаслідок обстрілу постраждала 52-річна жінка, в якої діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. В момент ударів вона перебувала вдома.

А близько 06:30 загарбники атакували Дніпровський район з артилерії. Армія противника поранила 69-річного чоловіка. Він отримав вибухову травму, уламкові поранення ноги та голови.

"Через "прильоти" пошкоджено будинки у Корабельному районі. Зокрема, серйозних руйнувань зазнала оселя, в якій мешкає літня херсонка. Дивом жінка не постраждала", — розповів Прокудін.

За його словами, під ударами також опинився ринок у центрі міста. Ворог пошкодив там торгівельні точки.

Влучання в районі мосту

Згодом окупанти знову вдарили по Херсону з авіації. За попередньою інформацією, зафіксовано влучання в районі мосту.

"Інформація щодо постраждалих та пошкодження встановлюється", — додав Прокудін.

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Дописи Прокудіна та Херсонської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, 3 серпня окупанти атакували Донецьку область. Загарбники вбили пʼятьох місцевих мешканців.

А 2 серпня окупанти вдарили по Сумщині ударними дронами. Внаслідок обстрілу загинула дитина, ще одна — отримала поранення.

війна міст Херсон обстріли окупанти Олександр Прокудін
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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