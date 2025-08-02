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Головна Армія Вісім влучань у Дружківці, є поранені — поліція показала наслідки

Вісім влучань у Дружківці, є поранені — поліція показала наслідки

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 15:38
Атака на Дружківку 2 серпня — які наслідки
Правоохоронці документують наслідки російської атаки на Дружківку. Фото: t.me/UA_National_Police

Російські загарбники обстріляли Дружківку Донецької області в суботу, 2 серпня. Правоохоронці зафіксували вісім влучань, поранені семеро людей, також виявили низку руйнувань.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України в Telegram.

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Наслідки ударів по Дружківці

У поліції припускають, що Росія атакувала безпілотниками "Герань-2". Удари припали на центр міста.

Удар Росії по Дружківці 2 серпня
Пошкоджений центр Дружківки. Фото: t.me/UA_National_Police

"Зафіксовано щонайменше 8 влучань. Серед поранених — шестеро жінок віком від 22 до 71 року, а також 57-річний чоловік. Пошкоджено 2 житлових будинки, торговий комплекс, три адмінбудівлі, магазин, 9 цивільних авто", — зазначили правоохоронці.

Також у поліції додали, що на місце події одразу після обстрілу прибули поліцейські-парамедики. Вони надали постраждалим мешканцям першу допомогу та деблокували людей із приміщень, в яких виникли пожежі.

Наслідки обстрілу Дружківки 2 серпня
Руйнування внаслідок удару РФ. Фото: t.me/UA_National_Police

Наразі встановлюється кількість постраждалих і масштаби руйнувань.

Нагадаємо, що Росія вдарила по Харкову в п'ятницю, 1 серпня. Внаслідок атаки 10 людей зазнали поранень, серед них — троє дітей.

Також РФ поцілила по Києву в ніч проти четверга, 31 липня. Окупанти зруйнували житлову багатоповерхівку в Голосіївському районі, загинула 31 людина. Голова МВС Ігор Клименко переконаний, що це було пряме влучання.

Додамо, що внаслідок обстрілу Дніпра 26 липня на місці спортзалу утворилася величезна вирва. Росія завдала ракетного удару.

безпілотники Донецька область обстріли війна в Україні Росія постраждалі
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
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