Атака на Дружковку 2 августа — какие последствия

Правоохранители документируют последствия российской атаки на Дружковку. Фото: t.me/UA_National_Police

Российские захватчики обстреляли Дружковку Донецкой области в субботу, 2 августа. Правоохранители зафиксировали восемь попаданий, ранены семь человек, также обнаружили ряд разрушений.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Telegram.

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Последствия ударов по Дружковке

В полиции предполагают, что Россия атаковала беспилотниками "Герань-2". Удары пришлись на центр города.

Поврежденный центр Дружковки. Фото: t.me/UA_National_Police

"Зафиксировано не менее 8 попаданий. Среди раненых — шесть женщин в возрасте от 22 до 71 года, а также 57-летний мужчина. Повреждены 2 жилых дома, торговый комплекс, три админздания, магазин, 9 гражданских авто", — отметили правоохранители.

Также в полиции добавили, что на место происшествия сразу после обстрела прибыли полицейские-парамедики. Они оказали пострадавшим жителям первую помощь и деблокировали людей из помещений, в которых возникли пожары.

Разрушения в результате удара РФ. Фото: t.me/UA_National_Police

Сейчас устанавливается количество пострадавших и масштабы разрушений.

Напомним, что Россия ударила по Харькову в пятницу, 1 августа. В результате атаки 10 человек получили ранения, среди них — трое детей.

Также РФ попала по Киеву в ночь на четверг, 31 июля. Оккупанты разрушили жилую многоэтажку в Голосеевском районе, погиб 31 человек. Глава МВД Игорь Клименко убежден, что это было прямое попадание.

Добавим, что в результате обстрела Днепра 26 июля на месте спортзала образовалась огромная воронка. Россия нанесла ракетный удар.