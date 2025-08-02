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Головна Армія Росіяни вбили дитину на Сумщині — наслідки атаки від ОВА

Росіяни вбили дитину на Сумщині — наслідки атаки від ОВА

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 18:28
Наслідки обстрілу Сумської області 2 серпня — в ОВА заявили про загиблу дитину
Рятувальники ліквідовують наслідки російського удару. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські загарбники атакували Сумську область ударними безпілотниками в суботу, 2 серпня. Внаслідок цього одна дитина загинула, один підліток у важкому стані.

Про це повідомляє очільник Сумської військової адміністрації Олег Григоров у Telegram.

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"Близько 14:30 ворог атакував Свеську громаду. Постраждали двоє підлітків, які були поряд з місцем удару. 12-річний хлопчик помер до приїзду медиків", — зазначив очільник адміністрації. 

За словами Григорова, постраждав 13-річний підліток, якого забрала швидка з уламковими пораненнями. Наразі за його життя борються лікарі.

"Обставини трагедії встановлюються. Росія продовжує цілити по мирних. По дітях. Закликаю мешканців прикордонних громад не ігнорувати тривоги. Бережіть себе і своїх дітей", — додав голова ОВА.

Росіяни вбили дитину на Сумщині — наслідки атаки від ОВА - фото 1
Скриншот допису Олега Григорова в Telegram

Нагадаємо, що Росія атакувала Дружківку Донецької області 2 серпня. Окупанти завдавали ударів по центру міста, внаслідок чого виявили вісім влучань.

Також російські загарбники обстріляли Харків у п'ятницю, 1 серпня. Ворожий безпілотник поцілив у дерево біля багатоповерхівки, внаслідок чого постраждали десятеро людей, серед яких троє дітей.

Сумська область обстріли дитина війна в Україні Росія постраждалі
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
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