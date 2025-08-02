Наслідки обстрілу Сумської області 2 серпня — в ОВА заявили про загиблу дитину

Росіяни вбили дитину на Сумщині — наслідки атаки від ОВА
Російські загарбники атакували Сумську область ударними безпілотниками в суботу, 2 серпня. Внаслідок цього одна дитина загинула, один підліток у важкому стані.
Про це повідомляє очільник Сумської військової адміністрації Олег Григоров у Telegram.
Наслідки удару по Сумщині 2 серпня
"Близько 14:30 ворог атакував Свеську громаду. Постраждали двоє підлітків, які були поряд з місцем удару. 12-річний хлопчик помер до приїзду медиків", — зазначив очільник адміністрації.
За словами Григорова, постраждав 13-річний підліток, якого забрала швидка з уламковими пораненнями. Наразі за його життя борються лікарі.
"Обставини трагедії встановлюються. Росія продовжує цілити по мирних. По дітях. Закликаю мешканців прикордонних громад не ігнорувати тривоги. Бережіть себе і своїх дітей", — додав голова ОВА.
Нагадаємо, що Росія атакувала Дружківку Донецької області 2 серпня. Окупанти завдавали ударів по центру міста, внаслідок чого виявили вісім влучань.
Також російські загарбники обстріляли Харків у п'ятницю, 1 серпня. Ворожий безпілотник поцілив у дерево біля багатоповерхівки, внаслідок чого постраждали десятеро людей, серед яких троє дітей.
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