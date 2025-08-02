Последствия обстрела Сумской области 2 августа — в ОВА заявили о погибшем ребенке

Спасатели ликвидируют последствия российского удара. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские захватчики атаковали Сумскую область ударными беспилотниками в субботу, 2 августа. В результате этого один ребенок погиб, один подросток в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает глава Сумской военной администрации Олег Григоров в Telegram.

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Последствия удара по Сумской области 2 августа

"Около 14:30 враг атаковал Свескую громаду. Пострадали два подростка, которые были рядом с местом удара. 12-летний мальчик умер до приезда медиков", — отметил глава администрации.

По словам Григорова, пострадал 13-летний подросток, которого забрала скорая с осколочными ранениями. Сейчас за его жизнь борются врачи.

"Обстоятельства трагедии устанавливаются. Россия продолжает целиться по мирным. По детям. Призываю жителей приграничных громад не игнорировать тревоги. Берегите себя и своих детей", — добавил председатель ОВА.

Скриншот сообщения Олега Григорова в Telegram

Напомним, что Россия атаковала Дружковку Донецкой области 2 августа. Оккупанты наносили удары по центру города, в результате чего обнаружили восемь попаданий.

Также российские захватчики обстреляли Харьков в пятницу, 1 августа. Вражеский беспилотник попал в дерево возле многоэтажки, в результате чего пострадали десять человек, среди которых трое детей.