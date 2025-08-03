Обстріл Донеччини 2-3 серпня — 5 людей загинули та 11 поранені

Наслідки обстрілів Донеччини. Фото: Національна поліція

Російські окупанти завдали ударів по цивільному населенню на Донеччині. Обстріли забрали життя п'ятьох мешканців області, ще 11 осіб зазнали поранень.

Про це 3 серпня повідомила пресслужба Національної поліції Донецької області.

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Окупанти завдали удару по Донеччині

За минулу добу російські загарбники атакували 16 населених пунктів області.

По Костянтинівці окупанти вдарили авіаційними бомбами, ствольною артилерією та дронами. Внаслідок обстрілів загинуло двоє людей, ще одну людину поранено. Пошкоджень зазнали три приватні будинки, дві адміністративні будівлі, освітній заклад, майстерня та декілька транспортних засобів.

Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: Національна поліція

У Сіверську ворог застосував ствольну артилерію — загинула одна цивільна особа, ще одну поранено. Руйнувань зазнав житловий будинок.

Наслідки удару по Донеччині. Фото: Національна поліція

У Покровську внаслідок ворожого удару загинула жінка. Ще одну людину було вбито російським дроном у селі Райське.

Поліція та ДСНС на місці ворожого удару. Фото: Національна поліція

Також Слов'янськ зазнав ударів з безпілотників та РСЗВ "Торнадо-С". Унаслідок обстрілів постраждали дві особи. Пошкоджено багатоквартирний будинок, готель, гуртожиток, адміністративну будівлю та низку нежитлових приміщень.

Наслідки атаки РФ на Донеччині. Фото: Національна поліція

Нагадаємо, українські захисники стримують наступ армії РФ на 12 напрямках фронту.

Крім того, мер міста Харкова повідомив про потужний вибух у місті.