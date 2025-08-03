Обстріл Донеччини 2-3 серпня — 5 людей загинули та 11 поранені

Армія РФ атакувала Донеччину — п'ятеро людей загинули
Російські окупанти завдали ударів по цивільному населенню на Донеччині. Обстріли забрали життя п'ятьох мешканців області, ще 11 осіб зазнали поранень.
Про це 3 серпня повідомила пресслужба Національної поліції Донецької області.
Окупанти завдали удару по Донеччині
За минулу добу російські загарбники атакували 16 населених пунктів області.
По Костянтинівці окупанти вдарили авіаційними бомбами, ствольною артилерією та дронами. Внаслідок обстрілів загинуло двоє людей, ще одну людину поранено. Пошкоджень зазнали три приватні будинки, дві адміністративні будівлі, освітній заклад, майстерня та декілька транспортних засобів.
У Сіверську ворог застосував ствольну артилерію — загинула одна цивільна особа, ще одну поранено. Руйнувань зазнав житловий будинок.
У Покровську внаслідок ворожого удару загинула жінка. Ще одну людину було вбито російським дроном у селі Райське.
Також Слов'янськ зазнав ударів з безпілотників та РСЗВ "Торнадо-С". Унаслідок обстрілів постраждали дві особи. Пошкоджено багатоквартирний будинок, готель, гуртожиток, адміністративну будівлю та низку нежитлових приміщень.
Нагадаємо, українські захисники стримують наступ армії РФ на 12 напрямках фронту.
Крім того, мер міста Харкова повідомив про потужний вибух у місті.
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