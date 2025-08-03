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Армия РФ атаковала Донецкую область — пять человек погибли

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 12:04
Обстрел Донетчины 2-3 августа — 5 человек погибли и 11 ранены
Последствия обстрелов Донетчины. Фото: Национальная полиция

Российские оккупанты нанесли удары по гражданскому населению в Донецкой области. Обстрелы унесли жизни пятерых жителей области, еще 11 человек получили ранения.

Об этом 3 августа сообщила пресс-служба Национальной полиции Донецкой области.

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Оккупанты нанесли удар по Донецкой области

За минувшие сутки российские захватчики атаковали 16 населенных пунктов области.

По Константиновке оккупанты ударили авиационными бомбами, ствольной артиллерией и дронами. В результате обстрелов погибли два человека, еще один человек ранен. Повреждения получили три частных дома, два административных здания, образовательное учреждение, мастерская и несколько транспортных средств.

Обстріл Донеччини 3 серпня
Последствия обстрела в Донецкой области. Фото: Национальная полиция

В Северске враг применил ствольную артиллерию — погиб один гражданский человек, еще один ранен. Разрушениям подвергся жилой дом.

Обстріл Донецької області 3 серпня
Последствия удара по Донецкой области. Фото: Национальная полиция

В Покровске в результате вражеского удара погибла женщина. Еще один человек был убит российским дроном в селе Райское.

Обстріл Донеччини 3 серпня
Полиция и ГСЧС на месте вражеского удара. Фото: Национальная полиция

Также Славянск подвергся ударам с беспилотников и РСЗО "Торнадо-С". В результате обстрелов пострадали два человека. Повреждены многоквартирный дом, гостиница, общежитие, административное здание и ряд нежилых помещений.

Обстріл Донецької області 3 серпня
Последствия атаки РФ в Донецкой области. Фото: Национальная полиция

Напомним, украинские защитники сдерживают наступление армии РФ на 12 направлениях фронта.

Кроме того, мэр города Харькова сообщил о мощном взрыве в городе.

Донецкая область обстрелы война в Украине атака погибшие
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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