Обстрел Донетчины 2-3 августа — 5 человек погибли и 11 ранены

Армия РФ атаковала Донецкую область — пять человек погибли
Российские оккупанты нанесли удары по гражданскому населению в Донецкой области. Обстрелы унесли жизни пятерых жителей области, еще 11 человек получили ранения.
Об этом 3 августа сообщила пресс-служба Национальной полиции Донецкой области.
Оккупанты нанесли удар по Донецкой области
За минувшие сутки российские захватчики атаковали 16 населенных пунктов области.
По Константиновке оккупанты ударили авиационными бомбами, ствольной артиллерией и дронами. В результате обстрелов погибли два человека, еще один человек ранен. Повреждения получили три частных дома, два административных здания, образовательное учреждение, мастерская и несколько транспортных средств.
В Северске враг применил ствольную артиллерию — погиб один гражданский человек, еще один ранен. Разрушениям подвергся жилой дом.
В Покровске в результате вражеского удара погибла женщина. Еще один человек был убит российским дроном в селе Райское.
Также Славянск подвергся ударам с беспилотников и РСЗО "Торнадо-С". В результате обстрелов пострадали два человека. Повреждены многоквартирный дом, гостиница, общежитие, административное здание и ряд нежилых помещений.
Напомним, украинские защитники сдерживают наступление армии РФ на 12 направлениях фронта.
Кроме того, мэр города Харькова сообщил о мощном взрыве в городе.
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