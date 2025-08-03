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Головна Армія Бійці ЗСУ стримують ворога на 12 напрямках — звіт Генштабу

Бійці ЗСУ стримують ворога на 12 напрямках — звіт Генштабу

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 09:43
Ситуація на фронті 3 серпня — звіт Генштабу ЗСУ
Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває 1257-а доба повномасштабної російської агресії проти України. Українські захисники за добу відбили 138 атак ворога на лінії фронту.

Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ від 3 серпня.

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Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські сили оборони відбили 20 атак російських військ. Протягом минулої доби ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинув 24 керовані авіабомби та здійснив 279 артилерійських обстрілів, у тому числі шість — з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Північно-Слобожанському та Курському напрямках
Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська відбили десять штурмів у районах Вовчанська, Кам'янки, Вовчанських Хуторів та Красного Першого.

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку
Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп'янському напрямку противник п'ять разів намагався прорвати українську оборону поблизу Куп'янська, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Загризового.

Ситуація на Куп'янському напрямку
Куп'янський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку зафіксовано 19 атак окупантів, які намагалися прорватися в районі Карпівки, Григорівки, Серебрянки, а також рухалися у бік Чернещини, Середнього та Шандриголового.

Ситуація на Лиманському напрямку
Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку в районі Новомаркового.

Ситуація на Краматорському напрямку
Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому напрямку українські захисники відбили 11 атак у районах Олександро-Шультиного, Яблунівки, Щербинівки, а також у напрямках Іванопілля та Степанівки.

Ситуація на Торецькому напрямку
Торецький напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку відбулося 37 штурмових дій, які противник здійснив у районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Володимирівка, Красний Лиман, Никанорівка, Котлине, Миролюбівка, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Новоукраїнка.

Ситуація на Покровському напрямку
Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку зафіксовано 12 атак російських сил поблизу Маліївки, Воскресенки, Новополя, Темирівки, Толстого, Мирного, Зеленого Поля та в напрямку Філії.

Ситуація на Новопавлівському напрямку
Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку ворог один раз намагався просунутися в районі Кам'янського.

Ситуація на Оріхівському напрямку
Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили одну атаку окупантів у районі Антонівського мосту.

Ситуація на Придніпровському напрямку
Придніпровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках противник активних наступальних дій не проводив.

Ситуація на Сіверському напрямку
Сіверський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ
Ситуація на Гуляйпільському напрямку
Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування ударних угруповань не виявлено.

За минулу добу втрати російських військ склали 920 осіб. Крім того, українські захисники знищили дві бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, 178 безпілотників оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету та 135 одиниць автомобільної техніки ворога.

Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по Миколаєву, внаслідок якого здійнялися пожежі та зруйновано будинки.

А також потужні вибухи пролунали на ЗАЕС — у МАГАТЕ вже пояснили причину.

ЗСУ Генштаб ЗСУ війна в Україні фронт ситуація на фронті
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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