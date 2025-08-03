Ситуация на фронте 3 августа — отчет Генштаба ВСУ

Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжаются 1257-е сутки полномасштабной российской агрессии против Украины. Украинские защитники за сутки отбили 138 атак врага на линии фронта.

Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ от 3 августа.

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На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские силы обороны отбили 20 атак российских войск. За прошедшие сутки враг нанес 15 авиационных ударов, сбросил 24 управляемые авиабомбы и совершил 279 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.

Северо-Слобожанское и Курское направления. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении наши войска отбили десять штурмов в районах Волчанска, Каменки, Волчанских Хуторов и Красного Первого.

Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении противник пять раз пытался прорвать украинскую оборону вблизи Купянска, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Загрызово.

Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении зафиксировано 19 атак оккупантов, которые пытались прорваться в районе Карповки, Григорьевки, Серебрянки, а также двигались в сторону Чернещины, Среднего и Шандриголово.

Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении враг совершил одну безуспешную атаку в районе Новомаркового.

Краматорское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком направлении украинские защитники отбили 11 атак в районах Александро-Шультино, Яблоновки, Щербиновки, а также в направлениях Иванополье и Степановки.

Торецкое направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении состоялось 37 штурмовых действий, которые противник совершил в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Владимировка, Красный Лиман, Никаноровка, Котлино, Миролюбовка, Новоэкономичное, Сухецкое, Родинское, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверево, Удачное, Зеленый Кут, Новоукраинка.

Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении зафиксировано 12 атак российских сил вблизи Малиевки, Воскресенки, Новополя, Темировки, Толстого, Мирного, Зеленого Поля и в направлении Филиала.

Новопавловское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении враг один раз пытался продвинуться в районе Каменского.

Ореховское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили одну атаку оккупантов в районе Антоновского моста.

Приднепровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском и Гуляйпольском направлениях противник активных наступательных действий не проводил.

Северское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования ударных группировок не обнаружено.

За минувшие сутки потери российских войск составили 920 человек. Кроме того, украинские защитники уничтожили две боевые бронированные машины, 43 артиллерийские системы, 178 беспилотников оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету и 135 единиц автомобильной техники врага.

Напомним, российские оккупанты нанесли удар по Николаеву, в результате которого поднялись пожары и разрушены дома.

А также мощные взрывы прогремели на ЗАЭС — в МАГАТЭ уже объяснили причину.