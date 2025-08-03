Ситуация на фронте 3 августа — отчет Генштаба ВСУ

Бойцы ВСУ сдерживают врага на 12 направлениях — отчет Генштаба
Продолжаются 1257-е сутки полномасштабной российской агрессии против Украины. Украинские защитники за сутки отбили 138 атак врага на линии фронта.
Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ от 3 августа.
Какова ситуация на фронте
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские силы обороны отбили 20 атак российских войск. За прошедшие сутки враг нанес 15 авиационных ударов, сбросил 24 управляемые авиабомбы и совершил 279 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска отбили десять штурмов в районах Волчанска, Каменки, Волчанских Хуторов и Красного Первого.
На Купянском направлении противник пять раз пытался прорвать украинскую оборону вблизи Купянска, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Загрызово.
На Лиманском направлении зафиксировано 19 атак оккупантов, которые пытались прорваться в районе Карповки, Григорьевки, Серебрянки, а также двигались в сторону Чернещины, Среднего и Шандриголово.
На Краматорском направлении враг совершил одну безуспешную атаку в районе Новомаркового.
На Торецком направлении украинские защитники отбили 11 атак в районах Александро-Шультино, Яблоновки, Щербиновки, а также в направлениях Иванополье и Степановки.
На Покровском направлении состоялось 37 штурмовых действий, которые противник совершил в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Владимировка, Красный Лиман, Никаноровка, Котлино, Миролюбовка, Новоэкономичное, Сухецкое, Родинское, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверево, Удачное, Зеленый Кут, Новоукраинка.
На Новопавловском направлении зафиксировано 12 атак российских сил вблизи Малиевки, Воскресенки, Новополя, Темировки, Толстого, Мирного, Зеленого Поля и в направлении Филиала.
На Ореховском направлении враг один раз пытался продвинуться в районе Каменского.
На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили одну атаку оккупантов в районе Антоновского моста.
На Северском и Гуляйпольском направлениях противник активных наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования ударных группировок не обнаружено.
За минувшие сутки потери российских войск составили 920 человек. Кроме того, украинские защитники уничтожили две боевые бронированные машины, 43 артиллерийские системы, 178 беспилотников оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету и 135 единиц автомобильной техники врага.
Напомним, российские оккупанты нанесли удар по Николаеву, в результате которого поднялись пожары и разрушены дома.
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