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Офицер ВС рассказал, как четверо бойцов взяли в плен 11 россиян

24 января 2025 12:05
Анастасия Постоенко - Редактор
Четверо воинов ПС ВСУ взяли 11 пленных в бою с врагом
Офицер Воздушных сил ВСУ "Мажор". Фото: скриншот
Анастасия Постоенко - Редактор

Офицер Воздушных Сил ВСУ с позывным "Мажор" рассказал о героической обороне Харькова и успешной операции против российских спецназовцев. Четырем военным Вооруженных сил Украины удалось взять в плен 11 бойцов российской армии.

Об этом военный рассказал в интервью на видео, которое опубликовала пресс-служба Воздушных сил Украины.

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"Мажор" рассказал, что имеет многолетний боевой опыт. С 2014 года он служил в добровольческих подразделениях, которые вместе с Сухопутными войсками и Десантно-штурмовыми войсками выполняли боевые задачи. С началом полномасштабного вторжения он стал командиром стрелкового отделения батальонно-тактической группы Воздушных Сил и оборонял Харьков.

Во время обороны города враг атаковал позиции украинского батальона штурмовыми группами. Благодаря точной координации подразделения удалось нанести врагу существенный урон с помощью минометов, гранатометов и дронов-камикадзе. Одна из групп противника подошла на расстояние пяти метров от украинских позиций. Защитники, которых было всего четверо, вступили в ближний бой с превосходящими силами врага, которые составляли 12 человек. Благодаря героизму и решительным действиям удалось уничтожить врага и взять 11 пленных.

"Доклад о ее обнаружении мы услышали от военнослужащих, которые держали оборону непосредственно на самой позиции. То есть противник внезапно оказался фактически на дистанции 5 метров от нашего подразделения. Это были именно передовые позиции, там было четыре человека всего. Мы начали снова наносить огневое поражение сбросами, начали привлекать дроны-камикадзе по подразделению противника, который в тот момент рассредоточился напротив нашей позиции и готовился к штурму. У нас получилось очень удачно по ним отработать. Противник запаниковал и забежал в дом", — рассказал "Мажор".

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Дом, где спрятались российские оккупанты. Фото: скриншот

Когда враг попытался спрятаться в подвале, украинские воины организовали оборону таким образом, чтобы контроль полностью принадлежал им. Командир врага, штурмовик из ЧВК "Вагнер", погиб во время боя. По словам "Мажора", он выступал против сдачи в плен, но другие бойцы были вынуждены капитулировать.

"Штурмовик, который был из подразделения "вагнера", он руководил ими и, по информации пленных, выступал против сдачи в плен. Мы победили в том бою, взяли 11 пленных, один их командир погиб. Это было подразделение так называемых "ястребов" 44 армейского корпуса, то есть спецназовцы", — объяснил украинский военный.

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Плененные российские военные. Фото: скриншот
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Плененные украинские военные. Фото: скриншот

"Я восхищаюсь этими ребятами, это герои, особенно учитывая, что они из Воздушных Сил. Это не пехотинцы, это не штурмовики, которые учились, работали и воевали 10 или 5 лет по этому направлению", — сказал "Мажор".

Напомним, в соцсетях появилось видео, как российские военные жестоко казнили украинских пленных. На это уже отреагировали в Офисе Генерального прокурора, а также Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

Также украинским военным удалось взять в плен бойца армии КНДР.

российские войска ВСУ оккупанты пленные Харьков Воздушные Силы ВСУ

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