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Офіцер ПС розповів, як четверо бійців взяли в полон 11 росіян

24 січня 2025 12:05
Анастасія Постоєнко - Редактор
Четверо воїнів ПС ЗСУ взяли 11 полонених у бою з ворогом
Офіцер Повітряних сил ЗСУ "Мажор". Фото: скриншот
Анастасія Постоєнко - Редактор

Офіцер Повітряних Сил ЗСУ з позивним "Мажор" розповів про героїчну оборону Харкова та успішну операцію проти російських спецпризначенців. Чотирьом військовим Збройних сил України вдалося взяти в полон 11 бійців російської армії.

Про це військовий розповів в інтерв'ю на відео, яке опублікувала пресслужба Повітряних сил України.

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"Мажор" розповів, що має багаторічний бойовий досвід. З 2014 року він служив у добровольчих підрозділах, які разом із Сухопутними військами та Десантно-штурмовими військами виконували бойові завдання. З початком повномасштабного вторгнення він став командиром стрілецького відділення батальйонно-тактичної групи Повітряних Сил і обороняв Харків.

Під час оборони міста ворог атакував позиції українського батальйону штурмовими групами. Завдяки точній координації підрозділу вдалося завдати ворогу суттєвих втрат за допомогою мінометів, гранатометів та дронів-камікадзе. Одна з груп противника підійшла на відстань п’яти метрів від українських позицій. Захисники, яких було лише четверо, вступили у ближній бій із переважаючими силами ворога, що складали 12 осіб. Завдяки героїзму та рішучим діям вдалося знищити ворога та взяти 11 полонених.

"Доповідь про її виявлення ми почули від військовослужбовців, які тримали оборону безпосередньо на самій позиції. Тобто противник раптово виявився фактично на дистанції 5 метрів від нашого підрозділу. Це були саме передові позиції, там було чотири чоловіка всього. Ми почали знову завдавати вогневого ураження скидами, почали залучати дрони-камікадзе по підрозділу противника, який в той момент розосередився навпроти нашої позиції й готувався до штурму. У нас вийшло дуже вдало по них відпрацювати. Противник запанікував і забіг у будинок", — розповів "Мажор".

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Будинок, де заховалися російські окупанти. Фото: скриншот

Коли ворог спробував сховатися в підвалі, українські воїни організували оборону таким чином, щоб контроль повністю належав їм. Командир ворога, штурмовик із ПВК "Вагнер", загинув під час бою. За словами "Мажора", він виступав проти здачі в полон, але інші бійці були змушені капітулювати.

"Штурмовик, який був з підрозділу "вагнера", він керував ними і, за інформацією полонених, виступав проти здачі в полон. Ми перемогли в тому бою, взяли 11 полонених, один їхній командир загинув. Це був підрозділ так званих "яструбів" 44 армійського корпусу, тобто спецпризначенці", — пояснив український військовий. 

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Полонені російські військові. Фото: скриншот
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Полонені українські військові. Фото: скриншот

"Я захоплююсь цими хлопцями, це герої, особливо враховуючи, що вони з Повітряних Сил. Це не є піхотинці, це не є штурмовики, які навчалися, працювали й воювали 10 чи 5 років за цим напрямком", — сказав "Мажор". 

Нагадаємо, у соцмережах з'явилося відео, як російські військові жорстоко стратили українських полонених. На це вже відреагували у Офісі Генерального прокурора, а також Омбудсмен України Дмитро Лубінець. 

Також українським військовим вдалося взяти в полон бійця армії КНДР. 

російські війська ЗСУ окупанти полонені Харків Повітряні Сили ЗСУ

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