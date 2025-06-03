Атака России на Украину ударными дронами 3 июня — сводка ПС

Обстрел с пяти направлений — ПС раскрыли детали ночной атаки РФ
Российские оккупанты выпустили по Украине более 110 ударных беспилотников в ночь на 3 июня. Украинским силам ПВО удалось сбить 75 дронов врага.
Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.
Сводка Воздушных сил 3 июня
Россия атаковала Украину 112 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами с пяти направлений: Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска Российской Федерации и Чауды временно оккупированного Крыма.
Враг осуществлял воздушный удар по Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской и Донецкой областях. Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.
Воздушные силы уточнили, что бойцам удалось ликвидировать 75 "шахедов" на востоке, юге и севере — 60 "посадили" огневыми средствами поражения, а еще 15 — с помощью РЭБ.
К сожалению, в 11 локация обнаружили попадания.
Напомним, что в Генштабе обнародовали утреннюю сводку за понедельник, 2 июня. На линии фронта произошло более 140 боев, а также враг понес значительные потери личного состава и техники.
Добавим, что Россия нанесла удар по центру Сум утром 3 июня. В результате атаки РФ убила одного человека и многих ранила. Обнаружили также повреждения и разрушения множества авто. Последствия уточняются.
Кроме того, в ночь на 3 июня российские оккупанты атаковали почтовый терминал вблизи Харькова. Здание разрушено, а на места вспыхнул пожар.
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