Росія зазнала втрат за добу — ЗСУ знищили 1100 окупантів і 12 літаків

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: пресслужба 24-ї ОМБр ім. Короля Данила

Україна продовжує відбивати масштабну агресію Росії — триває вже 1196-та доба повномасштабної війни. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 142 бойові зіткнення по всій лінії фронту.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

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Скільки обстрілів здійснила Росія за минулу добу

Окупанти активно атакували українські позиції: здійснили два ракетних і 78 авіаударів, використавши три ракети та 137 керованих авіабомб. Загалом ворог здійснив 5736 обстрілів, зокрема 106 із РСЗВ, а також застосував 3270 дронів-камікадзе.

Під ударом авіації ворога опинились населені пункти у Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, зокрема Бояро-Лежачі, Угроїди, Вовчанські Хутори, Артільне, Мирне, Гуляйполе, Червона Криниця, Новоандріївка, Ольгівка.

Яка ситуація на фронті

У відповідь українська авіація та ракетні війська вразили 10 районів скупчення живої сили та техніки противника, знищили 4 пункти управління, 8 артсистем та одну установку ППО.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Найбільш запеклі бої тривають на Покровському напрямку — ЗСУ відбили 46 атак противника поблизу Єлизаветівки, Полтавки, Малинівки, Новоукраїнки, Удачного та інших населених пунктів.

Куп'янський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку зафіксовано сім атак у районах Степової Новоселівки, Зеленої Гаю, Піщаного. На Лиманському напрямку ворог намагався прорватися 15 разів у районах Греківки, Рідкодуба, Глущенкового, Торського.

Торецкое направление. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому напрямку окупанти 11 разів штурмували позиції ЗСУ біля Торецька, Диліївки, Плещіївки. У Сіверському районі тривали п’ять атак на напрямках до Григорівки й Серебрянки.

Краматорський напрямок зазнав шести штурмів, зокрема біля Білої Гори та Курдюмівки. На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили 22 спроби наступу поблизу Вільного Поля, Костянтинополя, Новополя, Одрадного.

Харківський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківщині три боєзіткнення відбулись у районі Вовчанська та на напрямку Довгенького. На Оріхівському напрямку противник здійснив безуспішну атаку поблизу Степового.

На Курському напрямку зафіксовано 18 бойових зіткнень. Окупанти провели 182 артобстріли, у тому числі два з РСЗВ, та скинули 28 керованих авіабомб під час 17 авіаударів.

Курський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках бойові дії минулої доби не велись. На Волинському та Поліському — ознак наступу ворога не виявлено.

Яких втрат зазнали російські війська за добу

Українські сили оборони завдали окупантам відчутних втрат. Минулої доби було знищено 1100 військових РФ, а також сім танків, вісім бронемашин, 48 артилерійських систем, одну РСЗВ, один засіб ППО, 12 літаків, 126 дронів оперативно-тактичного рівня й 145 одиниць автотехніки.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ підрахували, скільки повітряних російських цілей вдалося збити впродовж травня.

Тим часом російські війська значно активізували штурми та наступ на кількох напрямках фронту.