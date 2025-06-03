Росія зазнала втрат за добу — ЗСУ знищили 1100 окупантів і 12 літаків

ЗСУ за добу знищили 12 літаків і 1100 окупантів — де важкі бої
Україна продовжує відбивати масштабну агресію Росії — триває вже 1196-та доба повномасштабної війни. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 142 бойові зіткнення по всій лінії фронту.
Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.
Скільки обстрілів здійснила Росія за минулу добу
Окупанти активно атакували українські позиції: здійснили два ракетних і 78 авіаударів, використавши три ракети та 137 керованих авіабомб. Загалом ворог здійснив 5736 обстрілів, зокрема 106 із РСЗВ, а також застосував 3270 дронів-камікадзе.
Під ударом авіації ворога опинились населені пункти у Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, зокрема Бояро-Лежачі, Угроїди, Вовчанські Хутори, Артільне, Мирне, Гуляйполе, Червона Криниця, Новоандріївка, Ольгівка.
Яка ситуація на фронті
У відповідь українська авіація та ракетні війська вразили 10 районів скупчення живої сили та техніки противника, знищили 4 пункти управління, 8 артсистем та одну установку ППО.
Найбільш запеклі бої тривають на Покровському напрямку — ЗСУ відбили 46 атак противника поблизу Єлизаветівки, Полтавки, Малинівки, Новоукраїнки, Удачного та інших населених пунктів.
На Куп’янському напрямку зафіксовано сім атак у районах Степової Новоселівки, Зеленої Гаю, Піщаного. На Лиманському напрямку ворог намагався прорватися 15 разів у районах Греківки, Рідкодуба, Глущенкового, Торського.
На Торецькому напрямку окупанти 11 разів штурмували позиції ЗСУ біля Торецька, Диліївки, Плещіївки. У Сіверському районі тривали п’ять атак на напрямках до Григорівки й Серебрянки.
Краматорський напрямок зазнав шести штурмів, зокрема біля Білої Гори та Курдюмівки. На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили 22 спроби наступу поблизу Вільного Поля, Костянтинополя, Новополя, Одрадного.
На Харківщині три боєзіткнення відбулись у районі Вовчанська та на напрямку Довгенького. На Оріхівському напрямку противник здійснив безуспішну атаку поблизу Степового.
На Курському напрямку зафіксовано 18 бойових зіткнень. Окупанти провели 182 артобстріли, у тому числі два з РСЗВ, та скинули 28 керованих авіабомб під час 17 авіаударів.
На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках бойові дії минулої доби не велись. На Волинському та Поліському — ознак наступу ворога не виявлено.
Яких втрат зазнали російські війська за добу
Українські сили оборони завдали окупантам відчутних втрат. Минулої доби було знищено 1100 військових РФ, а також сім танків, вісім бронемашин, 48 артилерійських систем, одну РСЗВ, один засіб ППО, 12 літаків, 126 дронів оперативно-тактичного рівня й 145 одиниць автотехніки.
Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ підрахували, скільки повітряних російських цілей вдалося збити впродовж травня.
Тим часом російські війська значно активізували штурми та наступ на кількох напрямках фронту.
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