Сили ППО України знищили понад 4000 повітряних цілей за травень

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом травня цього року протиповітряна оборона Сил оборони України знищили 4051 повітряних цілей. Крім того, активно працювала авіація.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram у неділю, 1 червня.

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Сили ППО знищили:

46 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;

девʼять балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

14 крилатих ракет "Калібр";

пʼять керованих авіаційних ракет Х-59/69;

1 892 ударних БпЛА типу Shahed;

731 розвідувальних БпЛА;

1 354 БпЛА інших типів.

Крім того, Повітряні Сили виконали понад 769 літаковильотів упродовж травня, зокрема:

близько 442 — на винищувальне авіаційне прикриття;

понад 228 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

"У травні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 365 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника", — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 червня сили ППО знищили 385 російських цілей. Загалом окупанти запустили 479 засобів повітряного нападу.

А 31 травня загарбники атакували Україну 114 цілями, з яких сили ППО знешкодили 69.