Сили ППО України знищили понад 4000 повітряних цілей за травень

За травень ППО України знищила понад 4000 цілей — звіт
Протягом травня цього року протиповітряна оборона Сил оборони України знищили 4051 повітряних цілей. Крім того, активно працювала авіація.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram у неділю, 1 червня.
Знищення російських цілей за травень
Сили ППО знищили:
- 46 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
- девʼять балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 14 крилатих ракет "Калібр";
- пʼять керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 1 892 ударних БпЛА типу Shahed;
- 731 розвідувальних БпЛА;
- 1 354 БпЛА інших типів.
Крім того, Повітряні Сили виконали понад 769 літаковильотів упродовж травня, зокрема:
- близько 442 — на винищувальне авіаційне прикриття;
- понад 228 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
"У травні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 365 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 1 червня сили ППО знищили 385 російських цілей. Загалом окупанти запустили 479 засобів повітряного нападу.
А 31 травня загарбники атакували Україну 114 цілями, з яких сили ППО знешкодили 69.
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