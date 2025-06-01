РФ запустила по Україні 479 цілей — скільки збила ППО

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Армія Inform

Російські війська у неділю, 1 червня, здійснили масовану атаку на Україну. Силам ППО вдалося збити 385 ворожих цілей.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

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Атака на Україну 1 червня

Вночі ворог запустив по Україні 479 засобів повітряного нападу. З них 472 ударних дронів Shahed і безпілотників-імітаторів з Міллерово, Шаталово, Курська, Орла, Брянська та Приморсько-Ахтарська.

Також окупанти атакували трьома балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23" із Курської та Воронезької області та чотирма крилатими ракетами повітряного та наземного базування "Х-101" та "Іскандер-К"

Основними напрямками атаки стали Харківщина, Сумщина, Житомирщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Обстріли відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони. Станом на 13:30 ППО збила 385 дронів:

210 дронів;

три ракети Х-101/Іскандер-К на сході, півдні, півночі, заході та в центрі країни.

Відомо, що 213 цілей збито вогневими засобами ураження, а 172 — локаційно втрачені. Крім того, на жаль, сталися влучання у 18 місцях.

Збиті цілі РФ. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, СБУ заявила про удар по бомбардувальниках на території Росії. Низка російських літаків була знищена.

Також горіла військова база "Оленья", на якому окупанти тримають стратегічну авіацію.