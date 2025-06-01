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РФ запустила по Украине почти полтысячи целей — сколько сбили

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Дата публикации 1 июня 2025 14:48
РФ запустила по Украине 479 целей - сколько сбила ПВО
Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Армия Информ

Российские войска в воскресенье, 1 июня, осуществили массированную атаку на Украину. Силам ПВО удалось сбить 385 вражеских целей.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Атака на Украину 1 июня

Ночью враг запустил по Украине 479 средств воздушного нападения. Из них 472 ударных дронов Shahed и беспилотников-имитаторов из Миллерово, Шаталово, Курска, Орла, Брянска и Приморско-Ахтарска.

Также оккупанты атаковали тремя баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23" из Курской и Воронежской области и четырьмя крылатыми ракетами воздушного и наземного базирования "Х-101" и "Искандер-К"

Основными направлениями атаки стали Харьковщина, Сумщина, Житомирщина, Одесская область, Донецкая область, Днепропетровщина и Запорожье.

Обстрелы отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны. По состоянию на 13:30 ПВО сбила 385 дронов:

  • 210 дронов;
  • три ракеты Х-101/Искандер-К на востоке, юге, севере, западе и в центре страны.

Известно, что 213 целей сбито огневыми средствами поражения, а 172 — локационно потеряны. Кроме того, к сожалению, произошли попадания в 18 местах.

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Сбитые цели РФ. Фото: Воздушные силы

Напомним, СБУ заявила об ударе по бомбардировщикам на территории России. Ряд российских самолетов был уничтожен.

Также горела военная база "Оленья", на котором оккупанты держат стратегическую авиацию.

обстрелы ПВО война в Украине атака Воздушные Силы ВСУ
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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