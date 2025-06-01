РФ запустила по Украине 479 целей - сколько сбила ПВО

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Армия Информ

Российские войска в воскресенье, 1 июня, осуществили массированную атаку на Украину. Силам ПВО удалось сбить 385 вражеских целей.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Атака на Украину 1 июня

Ночью враг запустил по Украине 479 средств воздушного нападения. Из них 472 ударных дронов Shahed и беспилотников-имитаторов из Миллерово, Шаталово, Курска, Орла, Брянска и Приморско-Ахтарска.

Также оккупанты атаковали тремя баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23" из Курской и Воронежской области и четырьмя крылатыми ракетами воздушного и наземного базирования "Х-101" и "Искандер-К"

Основными направлениями атаки стали Харьковщина, Сумщина, Житомирщина, Одесская область, Донецкая область, Днепропетровщина и Запорожье.

Обстрелы отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны. По состоянию на 13:30 ПВО сбила 385 дронов:

210 дронов;

три ракеты Х-101/Искандер-К на востоке, юге, севере, западе и в центре страны.

Известно, что 213 целей сбито огневыми средствами поражения, а 172 — локационно потеряны. Кроме того, к сожалению, произошли попадания в 18 местах.

Сбитые цели РФ. Фото: Воздушные силы

Напомним, СБУ заявила об ударе по бомбардировщикам на территории России. Ряд российских самолетов был уничтожен.

Также горела военная база "Оленья", на котором оккупанты держат стратегическую авиацию.