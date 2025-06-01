Силы ПВО Украины уничтожили более 4000 воздушных целей за май

За май ПВО Украины уничтожила более 4000 целей — отчет
В течение мая этого года противовоздушная оборона Сил обороны Украины уничтожили 4051 воздушных целей. Кроме того, активно работала авиация.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram в воскресенье, 1 июня.
Уничтожение российских целей за май
Силы ПВО уничтожили:
- 46 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
- девять баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- 14 крылатых ракет "Калибр";
- пять управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 1 892 ударных БпЛА типа Shahed;
- 731 разведывательных БпЛА;
- 1 354 БпЛА других типов.
Кроме того, Воздушные Силы выполнили более 769 самолетовылетов в течение мая, в частности:
- около 442 — на истребительное авиационное прикрытие;
- более 228 — на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
"В мае 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 365 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника", — говорится в сообщении.
Напомним, 1 июня силы ПВО уничтожили 385 российских целей. В целом оккупанты запустили 479 средств воздушного нападения.
А 31 мая захватчики атаковали Украину 114 целями, из которых силы ПВО обезвредили 69.
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