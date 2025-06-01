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За май ПВО Украины уничтожила более 4000 целей — отчет

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Дата публикации 1 июня 2025 18:54
Силы ПВО Украины уничтожили более 4000 воздушных целей за май
Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

В течение мая этого года противовоздушная оборона Сил обороны Украины уничтожили 4051 воздушных целей. Кроме того, активно работала авиация.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram в воскресенье, 1 июня.

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Силы ПВО уничтожили:

  • 46 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
  • девять баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
  • 14 крылатых ракет "Калибр";
  • пять управляемых авиационных ракет Х-59/69;
  • 1 892 ударных БпЛА типа Shahed;
  • 731 разведывательных БпЛА;
  • 1 354 БпЛА других типов.

Кроме того, Воздушные Силы выполнили более 769 самолетовылетов в течение мая, в частности:

  • около 442 — на истребительное авиационное прикрытие;
  • более 228 — на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

"В мае 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 365 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника", — говорится в сообщении.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, 1 июня силы ПВО уничтожили 385 российских целей. В целом оккупанты запустили 479 средств воздушного нападения.

А 31 мая захватчики атаковали Украину 114 целями, из которых силы ПВО обезвредили 69.

война Украина обстрелы оккупанты Воздушные Силы ВСУ авиация
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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