Силы ПВО Украины уничтожили более 4000 воздушных целей за май

Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

В течение мая этого года противовоздушная оборона Сил обороны Украины уничтожили 4051 воздушных целей. Кроме того, активно работала авиация.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram в воскресенье, 1 июня.

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Силы ПВО уничтожили:

46 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;

девять баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

14 крылатых ракет "Калибр";

пять управляемых авиационных ракет Х-59/69;

1 892 ударных БпЛА типа Shahed;

731 разведывательных БпЛА;

1 354 БпЛА других типов.

Кроме того, Воздушные Силы выполнили более 769 самолетовылетов в течение мая, в частности:

около 442 — на истребительное авиационное прикрытие;

более 228 — на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

"В мае 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 365 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника", — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, 1 июня силы ПВО уничтожили 385 российских целей. В целом оккупанты запустили 479 средств воздушного нападения.

А 31 мая захватчики атаковали Украину 114 целями, из которых силы ПВО обезвредили 69.