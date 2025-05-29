Росія почала новий наступ на фронті — мирні переговори не завада

Російські окупанти на фронті. Фото: росЗМІ

Російські війська розпочали новий літній наступ на фронті на тлі мирних переговорів з Україною. Окрім посилених штурмів, Росія масовано атакує українські міста та села.

Про це повідомляє The New York Times.

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Видання повідомляє, що Москва веде подвійну військову кампанію: посилила штурми та водночас проводить масовані удари по українських містах. У травні російські війська просувалися вперед з найвищою швидкістю з листопада минулого року — вони захоплювали в середньому 14 кв. км на день, а це удвічі більше, ніж у квітні.

Зазначається, що більшість нових територій окуповано у Донецькій області, де росіяни прорвали оборону між Покровським і Торецьком. Також було відкрито новий фронт на Сумщині. Крім того, Росія зосередила поблизу Харкова 50-тисячне угруповання з елітними десантними частинами. Цьому передували погрози захопити ще дві області України, які озвучили російська делегація на переговорах у Стамбулі.

Низка військових експертів вважають, що цим наступом РФ демонструє небажання сідати за стіл переговорів та йти на перемир'я.

"Москва має чотиримісячне вікно, щоб захопити максимум українських територій, перш ніж зіпсується погода і вичерпаються запаси техніки. Після цього вона буде готова до серйозних переговорів", — підсумовує NYT.

Нагадаємо, нещодавно у ЗСУ розповіли, що на Запоріжжі окупанти пішки йдуть штурмувати. Тепер росіяни не використовують ріпки.

Водночас у ДПСУ попередили про небезпеку наступу РФ на Сумщину. Російські війська зосереджені в Курській області.