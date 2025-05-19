Російські окупанти змінили тактику штурмів на Запоріжжі — деталі від Пелиха

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти знову йдуть штурмами в Запорізькій області. Однак загарбники змінили тактику. Тепер вони не використовують танки, а йдуть пішки.

Про це розповів начальник відділення комунікацій 118-ї окремої механізованої бригади Дмитро Пелих в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 19 травня.

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Пелих зазначив, що декілька тижнів тому російські окупанти намагалися штурмувати позиції українських воїнів біля Роботиного. Загарбники йшли механізованими групами — танки, БМП, РЕБ, однак не доїхали. За словами Пелиха, артилерія, дрони й міни зробили свою справу.

Начальник відділення комунікацій 118-ї окремої механізованої бригади каже, що інколи це має дивний вигляд, оскільки йде одна людина.

"Тобто уявіть собі, що на гарно підготовлені позиції (достатньо велика кількість наших піхотинців) йде одна людина. Навіть якщо поранений, він бере якусь палку і, не кидаючи своєї зброї, все одно йде в наш бік, не виявляючи бажання здатися в полон. Можна собі усвідомити, наскільки вони бояться своїх, що, бувши пораненим, не можуть повернутися", — додав Пелих.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 19 травня не змогли запустити міжконтинентальну балістичну ракету РС-24 "Ярс".

Раніше у Третій штурмовій показали, як ліквідовують загарбників та ворожу техніку на українській землі.