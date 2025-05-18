Бійці 3-ї ОШБр атакували ворожу піхоту дронами — відео

У Третій штурмовій показали, як знищили російську піхоту
Українські воїни продовжують ліквідовувати російських окупантів та їхню техніку на нашій землі. Так, воїни Третьої штурмової бригади за допомогою дронів вдарили по ворожій піхоті.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба 3-ї ОШБр у Telegram у неділю, 18 травня.
Атака на окупантів
У бригаді показали, як FPV-дрони воїнів наздогнали російських окупантів та знищили піхоту, яка намагалася втекти чи відбитися.
Також захисники влучили в самохідну артилерійську установку "Нона" та ворожий міномет, уразивши ворожу техніку.
Нагадаємо, воїни ОСУВ "Хортиця" показали, який вигляд має місто Торецьк Донецької області.
Крім того, днями оператори ССО вдарили по російському гелікоптеру Ка-52 "Алігатор" за допомогою дронів, знищивши його.
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