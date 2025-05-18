Бійці 3-ї ОШБр атакували ворожу піхоту дронами — відео

Російський окупант. Фото: скриншот з відео

Українські воїни продовжують ліквідовувати російських окупантів та їхню техніку на нашій землі. Так, воїни Третьої штурмової бригади за допомогою дронів вдарили по ворожій піхоті.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба 3-ї ОШБр у Telegram у неділю, 18 травня.

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У бригаді показали, як FPV-дрони воїнів наздогнали російських окупантів та знищили піхоту, яка намагалася втекти чи відбитися.

Російський окупант тікає від дрона. Фото: скриншот з відео

Також захисники влучили в самохідну артилерійську установку "Нона" та ворожий міномет, уразивши ворожу техніку.

Скриншот допису 3-ї ОШБр

Нагадаємо, воїни ОСУВ "Хортиця" показали, який вигляд має місто Торецьк Донецької області.

Крім того, днями оператори ССО вдарили по російському гелікоптеру Ка-52 "Алігатор" за допомогою дронів, знищивши його.