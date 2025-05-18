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Головна Армія Навколо одні руїни — захисники показали кадри з Торецька

Навколо одні руїни — захисники показали кадри з Торецька

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Дата публікації: 18 травня 2025 14:07
В ОСУВ "Хортиця" показали, який вигляд має місто Торецьк
Руїни в Торецьку. Фото: скриншот з відео

Російські окупанти продовжують стирати з мапи українські міста та села. Так, на Східному напрямку місто Торецьк Донецької області вже перетворилося в руїни.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ОСУВ "Хортиця" у Telegram у неділю, 18 травня.

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Захисники показали кадри з дрона, на яких видно, як колись наповнений людьми Торецьк перетворився в руїни.

В населеному пункті внаслідок агресії РФ знищено все — будинки, вулиці, школи, лікарні.

"Те, що колись було життям, противник перетворив на руїни та уламки. Постійні удари. Постійне стирання міста з мапи. Але попри все — ми стоїмо", — йдеться у дописі.

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Скриншот допису ОСУВ "Хортиця"

Нагадаємо, нещодавно оператори ССО знищили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" за допомогою ударних дронів.

А прикордонники зупинили російський наступ в Сумській області.

російські війська Донецька область обстріли війна в Україні Торецьк
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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