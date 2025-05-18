В ОСУВ "Хортиця" показали, який вигляд має місто Торецьк

Навколо одні руїни — захисники показали кадри з Торецька
Російські окупанти продовжують стирати з мапи українські міста та села. Так, на Східному напрямку місто Торецьк Донецької області вже перетворилося в руїни.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба ОСУВ "Хортиця" у Telegram у неділю, 18 травня.
Який вигляд має Торецьк зараз
Захисники показали кадри з дрона, на яких видно, як колись наповнений людьми Торецьк перетворився в руїни.
В населеному пункті внаслідок агресії РФ знищено все — будинки, вулиці, школи, лікарні.
"Те, що колись було життям, противник перетворив на руїни та уламки. Постійні удари. Постійне стирання міста з мапи. Але попри все — ми стоїмо", — йдеться у дописі.
Нагадаємо, нещодавно оператори ССО знищили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" за допомогою ударних дронів.
А прикордонники зупинили російський наступ в Сумській області.
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