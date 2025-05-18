В ОСУВ "Хортица" показали, как выглядит город Торецк

Руины в Торецке. Фото: скриншот из видео

Российские оккупанты продолжают стирать с карты украинские города и села. Так, на Восточном направлении город Торецк Донецкой области уже превратился в руины.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ОСУВ "Хортица" в Telegram в воскресенье, 18 мая.

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Защитники показали кадры с дрона, на которых видно, как некогда наполненный людьми Торецк превратился в руины.

В населенном пункте в результате агрессии РФ уничтожено все — дома, улицы, школы, больницы.

"То, что когда-то было жизнью, противник превратил в руины и обломки. Постоянные удары. Постоянное стирание города с карты. Но несмотря на все — мы стоим", — говорится в заметке.

Скриншот поста ОСУВ "Хортица"

Напомним, недавно операторы ССО уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" с помощью ударных дронов.

А пограничники остановили российское наступление в Сумской области.