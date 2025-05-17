Втрати окупантів — прикордонники зупинили наступ РФ на Сумщині

Знищення укриття окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники зупинили спробу наступу росіян у Сумській області. Бійці знищили особовий склад та укриття окупантів.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі 17 травня та показали відео.

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Російські окупанти спробували здійснити штурми у Сумській області. Однак прикордонники "Сталевого загону" не дали ворогу втілити в реальність їхні задуми.

Так, українські бійці знищили вороже укриття та ліквідували щонайменше двох окупантів.

Нагадаємо, нещодавно оператори ССО знищили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Вони приземлили ворожий вертоліт вдалося за допомогою ударних дронів.

Крім того, бійці ССО знищили новітній комплекс БУК-М3 РФ за 45 млн доларів. Це один з ключових засобів протиповітряної оборони ворога.