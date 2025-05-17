Потери оккупантов — пограничники остановили наступление РФ на Сумщине

Уничтожение укрытия оккупантов. Фото: скриншот из видео

Украинские пограничники остановили попытку наступления россиян в Сумской области. Бойцы уничтожили личный состав и укрытие оккупантов.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе 17 мая и показали видео.

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Российские оккупанты попытались осуществить штурмы в Сумской области. Однако пограничники "Стального отряда" не дали врагу воплотить в реальность их замыслы.

Так, украинские бойцы уничтожили вражеское укрытие и ликвидировали по меньшей мере двух оккупантов.

Напомним, недавно операторы ССО уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Они приземлили вражеский вертолет удалось с помощью ударных дронов.

Кроме того, бойцы ССО уничтожили новейший комплекс БУК-М3 РФ за 45 млн долларов. Это одно из ключевых средств противовоздушной обороны врага.