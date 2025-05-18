Бойцы 3-й ОШБр атаковали вражескую пехоту дронами - видео

Российский оккупант. Фото: скриншот из видео

Украинские воины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей земле. Так, воины Третьей штурмовой бригады с помощью дронов ударили по вражеской пехоте.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба 3-й ОШБр в Telegram в воскресенье, 18 мая.

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В бригаде показали, как FPV-дроны воинов догнали российских оккупантов и уничтожили пехоту, которая пыталась убежать или отбиться.

Российский оккупант убегает от дрона. Фото: скриншот из видео

Также защитники попали в самоходную артиллерийскую установку "Нона" и вражеский миномет, поразив вражескую технику.

Скриншот поста 3-й ОШБр

Напомним, воины ОСУВ "Хортица" показали, как выглядит город Торецк Донецкой области.

Кроме того, на днях операторы ССО ударили по российскому вертолету Ка-52 "Аллигатор" с помощью дронов, уничтожив его.