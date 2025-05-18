Бойцы 3-й ОШБр атаковали вражескую пехоту дронами - видео

В Третьей штурмовой показали, как уничтожили российскую пехоту
Украинские воины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей земле. Так, воины Третьей штурмовой бригады с помощью дронов ударили по вражеской пехоте.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба 3-й ОШБр в Telegram в воскресенье, 18 мая.
Атака на оккупантов
В бригаде показали, как FPV-дроны воинов догнали российских оккупантов и уничтожили пехоту, которая пыталась убежать или отбиться.
Также защитники попали в самоходную артиллерийскую установку "Нона" и вражеский миномет, поразив вражескую технику.
Напомним, воины ОСУВ "Хортица" показали, как выглядит город Торецк Донецкой области.
Кроме того, на днях операторы ССО ударили по российскому вертолету Ка-52 "Аллигатор" с помощью дронов, уничтожив его.
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