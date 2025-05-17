Безпілотник "Лелека" знищив САУ росіян "Піон" на Лиманському напрямку, — ОСУВ Хортиця

Російська САУ. Фото: скриншот

Українські захисники продовжують завдавати ударів по російських окупантах на Лиманському напрямку. Пілоти підрозділу Signum бригади імені князя Володимира Мономаха виявили та вивели з ладу самохідну артилерійську установку 2С7 "Піон", яка обстрілювала наші позиції.

Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" у суботу, 17 травня.

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Військові зазначають, що аеророзвідка зафіксувала ворожу техніку за допомогою безпілотника "Лелека-100".

Після отримання координат оператори БпЛА Signum завдали точного удару, в результаті якого ворожу артилерійську установку було серйозно пошкоджено.

"Підрозділ Signum викликає паніку в лавах противника. Пілоти БпЛА стали для ворога справжнім кошмаром, головною причиною втрат не лише техніки, а й живої сили. Вони бачать усе. І завдають ударів там, де ворог вважає себе в безпеці", — йдеться у повідомленні.

Раніше бійці Сил спеціальних операцій знищили ударними дронами російський зенітно-ракетний комплекс БУК-М3.

А в Третій ОШБр показали, як за допомогою FPV-дронів знищують росіян під Харковом.