Беспилотник "Лелека" уничтожил САУ россиян "Пион" на Лиманском направлении, — ОСУВ Хортица

Бойцы показали, как БпЛА "Лелека" уничтожил САУ россиян — видео
Украинские защитники продолжают наносить удары по российским оккупантам на Лиманском направлении. Пилоты подразделения Signum бригады имени князя Владимира Мономаха обнаружили и вывели из строя самоходную артиллерийскую установку 2С7 "Пион", которая обстреливала наши позиции.
Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в субботу, 17 мая.
Уничтожение российской техники
Военные отмечают, что аэроразведка зафиксировала вражескую технику с помощью беспилотника "Лелека-100".
После получения координат операторы БпЛА Signum нанесли точный удар, в результате которого вражеская артиллерийская установка была серьезно повреждена.
"Подразделение Signum вызывает панику в рядах противника. Пилоты БпЛА стали для врага настоящим кошмаром, главной причиной потерь не только техники, но и живой силы. Они видят все. И наносят удары там, где враг считает себя в безопасности", — говорится в сообщении.
Ранее бойцы Сил специальных операций уничтожили ударными дронами российский зенитно-ракетный комплекс БУК-М3.
А в Третьей ОШБр показали, как с помощью FPV-дронов уничтожают россиян под Харьковом.
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