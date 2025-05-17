Беспилотник "Лелека" уничтожил САУ россиян "Пион" на Лиманском направлении, — ОСУВ Хортица

Российская САУ. Фото: скриншот

Украинские защитники продолжают наносить удары по российским оккупантам на Лиманском направлении. Пилоты подразделения Signum бригады имени князя Владимира Мономаха обнаружили и вывели из строя самоходную артиллерийскую установку 2С7 "Пион", которая обстреливала наши позиции.

Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в субботу, 17 мая.

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Военные отмечают, что аэроразведка зафиксировала вражескую технику с помощью беспилотника "Лелека-100".

После получения координат операторы БпЛА Signum нанесли точный удар, в результате которого вражеская артиллерийская установка была серьезно повреждена.

"Подразделение Signum вызывает панику в рядах противника. Пилоты БпЛА стали для врага настоящим кошмаром, главной причиной потерь не только техники, но и живой силы. Они видят все. И наносят удары там, где враг считает себя в безопасности", — говорится в сообщении.

Ранее бойцы Сил специальных операций уничтожили ударными дронами российский зенитно-ракетный комплекс БУК-М3.

А в Третьей ОШБр показали, как с помощью FPV-дронов уничтожают россиян под Харьковом.