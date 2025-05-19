Российские оккупанты изменили тактику штурмов на Запорожье — детали от Пелыха

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские оккупанты снова идут штурмами в Запорожской области. Однако захватчики изменили тактику. Теперь они не используют танки, а идут пешком.

Об этом рассказал начальник отделения коммуникаций 118-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелых в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 19 мая.

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Пелых отметил, что несколько недель назад российские оккупанты пытались штурмовать позиции украинских воинов возле Роботино. Захватчики шли механизированными группами — танки, БМП, РЭБ, однако не доехали. По словам Пелыха, артиллерия, дроны и мины сделали свое дело.

Начальник отделения коммуникаций 118-й отдельной механизированной бригады говорит, что иногда это выглядит странно, поскольку идет один человек.

"То есть представьте себе, что на хорошо подготовленные позиции (достаточно большое количество наших пехотинцев) идет один человек. Даже если раненый, он берет какую-то палку и, не бросая свое оружие, все равно идет в нашу сторону, не изъявляя желания сдаться в плен. Можно себе представить, насколько они боятся своих, что, будучи ранеными, не могут вернуться", — добавил Пелых.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 19 мая не смогли запустить межконтинентальную баллистическую ракету РС-24 "Ярс".

Ранее в Третьей штурмовой показали, как ликвидируют захватчиков и вражескую технику на украинской земле.