РФ начала новое наступление на фронте — мирные переговоры не помеха

Российские оккупанты на фронте. Фото: росСМИ

Российские войска начали новое летнее наступление на фронте на фоне мирных переговоров с Украиной. Кроме усиленных штурмов, Россия массированно атакует украинские города и села.

Об этом сообщает The New York Times.

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Летнее наступление РФ на фронте

Издание сообщает, что Москва ведет двойную военную кампанию: усилила штурмы и одновременно проводит массированные удары по украинским городам. В мае российские войска продвигались вперед с самой высокой скоростью с ноября прошлого года — они захватывали в среднем 14 кв. км в день, а это вдвое больше, чем в апреле.

Отмечается, что большинство новых территорий оккупировано в Донецкой области, где россияне прорвали оборону между Покровским и Торецком. Также был открыт новый фронт в Сумской области. Кроме того, Россия сосредоточила вблизи Харькова 50-тысячную группировку с элитными десантными частями. Этому предшествовали угрозы захватить еще две области Украины, которые озвучили российская делегация на переговорах в Стамбуле.

Ряд военных экспертов считают, что этим наступлением РФ демонстрирует нежелание садиться за стол переговоров и идти на перемирие.

"Москва имеет четырехмесячное окно, чтобы захватить максимум украинских территорий, прежде чем испортится погода и иссякнут запасы техники. После этого она будет готова к серьезным переговорам", — заключает NYT.

Напомним, недавно в ВСУ рассказали, что на Запорожье оккупанты пешком идут штурмовать. Теперь россияне не используют репки.

В то же время в ГПСУ предупредили об опасности наступления РФ на Сумщину. Российские войска сосредоточены в Курской области.