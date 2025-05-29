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Головна Армія Демченко попередив про небезпеку наступу РФ на Сумщину

Демченко попередив про небезпеку наступу РФ на Сумщину

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Дата публікації: 29 травня 2025 10:28
Демченко відповів, чи має РФ сили для наступу на Сумщину
Голова ДПСУ Андрій Демченко. Фото: Facebook/Андрій Демченко

Росія накопичила достатню кількість сил для спроби наступальних дій на Сумську область. Вони зосереджені в Курській області Росії.

Про це повідомив голова ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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"Ворог дійсно має велику кількість сил та засобів, це стосується і особового складу, і техніки в межах Курської області", — сказав Демченко.

За словами речника ДПСУ, РФ почала накопичувати сили після спроби витіснення українських військ з Курської області. Він зазначив, що періодично фіксується зміна кількості ворожих сил, але їх достатньо на тому напрямку для наступу у бік кордону України.

Водночас не зменшується й кількість ворожих диверсійно-розвідувальних груп: найбільш активними вони є саме в межах Сумщини. 

Але з боку Білорусі спроб заходу ДРГ не фіксуються, як і створення ударних груп, однак загроза залишається й збільшиться восени, коли плануються спільні російсько-білоруські навчання.

Нагадаємо, в ISW повідомили, що РФ та Білорусь скоротили військові навчання у вересні 2025 року.

Крім того, аналітики вважають, що РФ посилила атаки на Україну, щоби приховати невдачі на фронті.

російські війська Сумська область війна в Україні фронт ДПСУ наступ
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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