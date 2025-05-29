Демченко ответил, имеет ли РФ силы для наступления на Сумщину

Председатель ГПСУ Андрей Демченко. Фото: Facebook/Андрей Демченко

Россия накопила достаточное количество сил для попытки наступательных действий на Сумскую область. Они сосредоточены в Курской области России.

Об этом сообщил председатель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Реклама

Читайте также:

Ситуация у границы с Сумской областью

"Враг действительно имеет большое количество сил и средств, это касается и личного состава, и техники в пределах Курской области", — сказал Демченко.

По словам представителя ГПСУ, РФ начала накапливать силы после попытки вытеснения украинских войск из Курской области. Он отметил, что периодически фиксируется изменение количества вражеских сил, но их достаточно на том направлении для наступления в сторону границы Украины.

В то же время не уменьшается и количество вражеских диверсионно-разведывательных групп: наиболее активными они являются именно в пределах Сумщины.

Но со стороны Беларуси попыток захода ДРГ не фиксируются, как и создание ударных групп, однако угроза остается и увеличится осенью, когда планируются совместные российско-белорусские учения.

Напомним, в ISW сообщили, что РФ и Беларусь сократили военные учения в сентябре 2025 года.

Кроме того, аналитики считают, что РФ усилила атаки на Украину, чтобы скрыть неудачи на фронте.