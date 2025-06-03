Россия понесла потери за сутки — ВСУ уничтожили 1100 оккупантов и 12 самолетов

Военнослужащие ВСУ. Фото: пресс-служба 24-й ОМБр им. Короля Даниила

Украина продолжает отражать масштабную агрессию России — продолжаются уже 1196-е сутки полномасштабной войны. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновения по всей линии фронта.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Оккупанты активно атаковали украинские позиции: совершили два ракетных и 78 авиаударов, использовав три ракеты и 137 управляемых авиабомб. В целом враг совершил 5736 обстрелов, в том числе 106 из РСЗО, а также применил 3270 дронов-камикадзе.

Под ударом авиации врага оказались населенные пункты в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, в частности Бояро-Лежачи, Угроиды, Волчанские Хутора, Артельное, Мирное, Гуляйполе, Красная Криница, Новоандреевка, Ольговка.

Какая ситуация на фронте

В ответ украинская авиация и ракетные войска поразили 10 районов скопления живой силы и техники противника, уничтожили 4 пункта управления, 8 артсистем и одну установку ПВО.

Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Наиболее ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении — ВСУ отбили 46 атак противника вблизи Елизаветовки, Полтавки, Малиновки, Новоукраинки, Удачного и других населенных пунктов.

Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении зафиксировано семь атак в районах Степной Новоселовки, Зеленой Рощи, Песчаного. На Лиманском направлении враг пытался прорваться 15 раз в районах Грековки, Редкодуба, Глущенково, Торского.

Торецкое направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком направлении оккупанты 11 раз штурмовали позиции ВСУ возле Торецка, Дилиевки, Плещеевки. В Северском районе продолжались пять атак на направлениях к Григорьевке и Серебрянке.

Краматорское направление подверглось шести штурмам, в том числе возле Белой Горы и Курдюмовки. На Новопавловском направлении наши защитники отбили 22 попытки наступления вблизи Свободного Поля, Константинополя, Новополя, Отрадного.

Харьковское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковщине три боестолкновения произошли в районе Волчанска и на направлении Довгенького. На Ореховском направлении противник совершил безуспешную атаку вблизи Степного.

На Курском направлении зафиксировано 18 боевых столкновений. Оккупанты провели 182 артобстрела, в том числе два из РСЗО, и сбросили 28 управляемых авиабомб во время 17 авиаударов.

Курское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях боевые действия за прошедшие сутки не велись. На Волынском и Полесском — признаков наступления врага не обнаружено.

Какие потери понесли российские войска за сутки

Украинские силы обороны нанесли оккупантам ощутимые потери. За прошедшие сутки было уничтожено 1100 военных РФ, а также семь танков, восемь бронемашин, 48 артиллерийских систем, одну РСЗО, одно средство ПВО, 12 самолетов, 126 дронов оперативно-тактического уровня и 145 единиц автотехники.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ подсчитали, сколько воздушных российских целей удалось сбить в течение мая.

Тем временем российские войска значительно активизировали штурмы и наступление на нескольких направлениях фронта.