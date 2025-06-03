Атака Росії на Україну ударними дронами 3 червня — зведення ПС

Військовий збиває російські цілі. Ілюстративне фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Російські окупанти випустили по Україні понад 110 ударних безпілотників в ніч проти 3 червня. Українським силам ППО вдалося збити 75 дронів ворога.

Про це повідомляють Повітряні сили в Telegram.

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Зведення Повітряних сил. Фото: t.me/kpszsu

Зведення Повітряних сил 3 червня

Росія атакувала Україну 112 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами з п'яти напрямків: Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська Російської Федерації та Чауди тимчасово окупованого Криму.

Ворог здійснював повітряний удар по Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській та Донецькій областях. Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Повітряні сили уточнили, що бійцям вдалося ліквідувати 75 "шахедів" на сході, півдні та півночі — 60 "посадили" вогневими засобами ураження, а ще 15 — за допомогою РЕБ.

На жаль, в 11 локація виявили влучання.

Нагадаємо, що у Генштабі оприлюднили ранкове зведення за понеділок, 2 червня. На лінії фронту відбулося понад 140 боїв, а також ворог зазнав значних втрат особового складу та техніки.

Додамо, що Росія завдала удару по центру Сум вранці 3 червня. В результаті атаки РФ вбила одну людину та багатьох поранила. Виявили також пошкодження та руйнування безлічі авто. Наслідки уточнюються.

Крім того, в ніч проти 3 червня російські окупанти атакували поштовий термінал поблизу Харкова. Будівля зруйнована, а на місця спалахнула пожежа.